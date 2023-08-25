Frente fria: saiba quando chuva chega ao ES

Frente fria muda o tempo no Espírito Santo e deixa o céu nublado em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Na manhã desta sexta-feira (25), cidades da Grande Vitória já amanheceram com tempo encoberto e chuva fraca.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), também vai ter chuva fraca, a partir da tarde, no sábado (26), nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Nas demais áreas o sol predomina e não chove. O vento segue com moderada a forte intensidade por todo o litoral.

No domingo (27), a previsão é de chuva para todo o Espírito Santo e as temperaturas diminuem significativamente em todas as regiões capixabas.

Segundo o Inmet, o tempo instável continua em todo o Estado na próxima semana e há previsão de chuva forte e baixas temperaturas.