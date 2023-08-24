ES deve ter queda de até 14ºC nas temperaturas até o fim de semana

Praia de Camburi, em Vitória, tem baixo movimento por causa da chuva nesta quarta-feira (20) Crédito: Carlos Alberto Silva

A frente fria prevista para chegar ao Espírito Santo neste fim de semana deve provocar, além de uma mudança brusca no tempo, uma queda acentuada nas temperaturas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima em Vitória, nesta quinta-feira (24), vai a 36ºC. Na sexta-feira (25), cai para 30ºC. No sábado (26), o índice dos termômetros segue em declínio, atingindo 26ºC. No domingo (27), a previsão é de 22ºC na Capital.