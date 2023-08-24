ES deve ter queda de até 14ºC nas temperaturas até o fim de semana

A frente fria prevista para chegar ao Espírito Santo neste fim de semana deve provocar, além de uma mudança brusca no tempo, uma queda acentuada nas temperaturas.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima em Vitória, nesta quinta-feira (24), vai a 36ºC. Na sexta-feira (25), cai para 30ºC. No sábado (26), o índice dos termômetros segue em declínio, atingindo 26ºC. No domingo (27), a previsão é de 22ºC na Capital.
Neste fim de semana, o céu fica encoberto, com chuva e rajadas de vento. A partir de segunda-feira (28), chove forte e as temperaturas continuam em baixa.