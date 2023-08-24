Onda de calor acaba e frente fria vai provocar mudança brusca no tempo do ES

Praia de Camburi, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Após uma onda de calor no Espírito Santo, o fim de semana deve ter mudanças bruscas na condição do tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O avanço de uma frente fria e de uma massa de ar frio vai deixar o fim de semana com céu encoberto, chuva e rajadas de vento, além de provocar declínio da temperatura.