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Análise aprofundada

Buscas a jovens: polícia recolhe materiais em Sooretama e manda para perícia

Peritos fizeram uma análise inicial e depois objetos foram encaminhados para a perícia em Vitória; delegado não revelou conteúdo obtido
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 ago 2023 às 13:35

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 13:35

Delegado Fabrício Dutra durante entrevista à TV Gazeta Norte sobre as buscas aos adolescentes
Delegado Fabrício Dutra durante entrevista à TV Gazeta Norte sobre as buscas aos adolescentes Crédito: Célio Ferreira
Materiais encontrados durante as buscas aos três adolescentes desaparecidos em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, foram recolhidos pela Polícia Civil e encaminhados para Vitória para passarem por perícia nesta quinta-feira (24). A informação foi confirmada pelo delegado Fabrício Dutra, superintendente da corporação na região, em entrevista ao vivo concedida ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta, no ES1 Regional. Os jovens foram vistos pela última vez no último dia 18, após saírem para a rua depois de um tiroteio para ver um corpo baleado.
O delegado Fabrício Dutra disse que não pode revelar o que teria sido encontrado, mas informou que peritos fizeram uma análise inicial do que foi coletado e os materiais seguiram, durante a manhã, para Vitória – onde deve passar por uma examinação mais aprofundada nas próximas horas.
"Os objetos nós não podemos falar, mas teve um trabalho muito importante da perícia, da polícia tecnocientífica. Eles chegaram à meia-noite e trabalharam neles até duas da manhã. Hoje cedo os objetos foram levados pela PM para Vitória, para que pudéssemos realizar um exame pericial e nos dar resultado em 24 horas"
Fabrício Dutra - Delegado e superintendente da Polícia Civil no Norte do ES

Investigações estão avançadas, diz polícia

Kauã Loureiro e Carlos Henrique Trajanos, de 15 anos, e Wellington Simon, de 14, desapareceram ao fim da tarde do último dia 18, quando saíram de casa para ver um corpo baleado após um tiroteio em um bairro vizinho. Eles são amigos e moram no bairro Sayonara.
Na medida em que mais informações chegam e são checadas como verdadeiras pelos policiais, as investigações vão chegando a uma linha, disse Dutra. Além de localizar os adolescentes, o trabalho ocorre também para chegar à autoria e motivação.
“Vamos afunilando as linhas em uma, condensando as informações. Acredito que vamos chegar a um bom termo do inquérito policial para podermos oferecer ao final a autoria e motivação do crime. Não podemos afirmar nada sobre as possibilidades ainda. Queremos dar uma resposta à família e à sociedade capixaba”, afirmou Dutra.
Durante reunião na sala de situação criada pela Prefeitura de Sooretama e a cúpula da segurança pública do Estado foram delimitadas as áreas de interesse para realizar buscas nesta quinta (24). Além dos cães farejadores e o drone, a ação também contou com o apoio de mateiros, especialistas nestas áreas de vegetação, explicou o superintendente.

Informações falsas atrapalham

No decorrer do trabalho investigativo, segundo Dutra, foram recebidas informações falsas, o que atrapalha a polícia. “Fake news não dá, prejudica muito o trabalho da polícia. Estamos praticamente quatro dias sem dormir. Não dá para tirar o profissional para checar uma ocorrência falsa. Desgasta muito a família”, finalizou.
Inclusive, familiares de um dos adolescentes foi vítima de um golpe e perdeu R$ 500,00.

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