Famílias caem em golpe por pistas falsas sobre meninos desaparecidos em Sooretama

Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, são os adolescentes desaparecidos após tiroteio em Sooretama Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em meio ao desaparecimento dos adolescentes Carlos Henrique do Nascimento Trajanos e Kauã Loureiro Corrêa, ambos de 15 anos, e Wellington Gomes Simon, de 14 anos, em Sooretama , no Norte do Estado, as famílias dos jovens ainda estão tendo de lidar com outra preocupação. É que alguns familiares dos meninos chegaram a cair em um golpe aplicado por estelionatários, que tentaram passar informações falsas em troca de dinheiro.

Em entrevista ao repórter da TV Gazeta Norte, Tiago Félix, o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, informou que, ao todo, eles já perderam um valor estimado em R$ 500,00.

Buscas intensificadas

TV Gazeta Norte, o delegado Fabricio Lucindo À reportagem da, o delegado Fabricio Lucindo deu detalhes das investigações do desaparecimento dos três adolescentes . Segundo ele, os trabalhos estão sendo feitos em conjunto com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e a Polícia Militar. A Polícia Civil também está trabalhando com um serviço de inteligência utilizado em casos de pessoas desaparecidas.

A corporação busca por imagens em câmeras de videomonitoramento da cidade de Sooretama, na intenção de encontrar pistas e saber por onde os três adolescentes podem ter passado antes do desaparecimento.

Buscas também já foram realizadas em uma região conhecida como "Matinha", em Sooretama, onde a corporação encontrou bicicletas abandonadas, que poderiam pertencer aos três jovens. No entanto, foi constatado que essas bicicletas não eram dos adolescentes, mas sim, foram furtadas ou deixadas no local.

A Polícia Civil confirma que os três jovens não têm passagens pela polícia. Familiares também disseram que nenhum deles faz uso de drogas.

Relembre o desaparecimento de amigos em Sooretama

Carlos Henrique do Nascimento Trajanos e Kauã Loureiro Corrêa, ambos de 15 anos, e Wellington Gomes Simon, de 14 anos, estão desaparecidos desde a última sexta-feira (18) após um tiroteio no bairro Sayonara, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. vistos.

As famílias registraram boletim de ocorrência sobre o desaparecimento deles no sábado (19), com o relato de que o caso aconteceu por volta de 17h de sexta-feira.