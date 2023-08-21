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Caso em investigação

Mistério em Sooretama: delegado fala sobre desaparecimento de amigos

Carlos, Kauã e Wellington estão desaparecidos desde a última sexta-feira (18) após um tiroteio no bairro Sayonara
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2023 às 17:26

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 17:26

Em entrevista ao repórter da TV Gazeta Norte, Tiago Félix, o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, deu detalhes das investigações do desaparecimento dos três adolescentes na última sexta-feira (18) após um tiroteio no bairro Sayonara, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. 
Carlos Henrique do Nascimento Trajanos e Kauã Loureiro Corrêa, ambos de 15 anos, e Wellington Gomes Simon, de 14 anos, são amigos. De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, após os disparos, os jovens foram para a rua, no local do crime, e desde então não foram mais vistos.
Segundo o delegado, os trabalhos de investigação estão sendo feitos em conjunto com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e a Polícia Militar. A Polícia Civil também está trabalhando com um serviço de inteligência utilizado em casos de pessoas desaparecidas.
A corporação busca por imagens em câmeras de videomonitoramento da cidade de Sooretama, na intenção de encontrar pistas e saber por onde os três adolescentes podem ter passado antes do desaparecimento. 
O delegado ainda contou à reportagem da TV Gazeta Norte que buscas já foram realizadas em uma região conhecida como "Matinha", em Sooretama, onde a corporação encontrou bicicletas abandonadas, que poderiam pertencer aos três jovens. No entanto, foi constatado que essas bicicletas não eram dos adolescentes, mas sim, foram furtadas ou deixadas no local. 
Ainda segundo o delegado, familiares dos três adolescentes chegaram a cair em um golpe aplicado por estelionatários, que tentaram passar informações falsas em troca de dinheiro. Ao todo, eles já perderam um valor estimado em R$ 500,00. 
A Polícia Civil confirma que os três jovens não têm passagens pela polícia. Familiares também disseram que nenhum deles faz uso de drogas. 

Relembre o crime

Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, são os adolescentes desaparecidos após tiroteio em Sooretama
Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, são os adolescentes desaparecidos após tiroteio em Sooretama Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Carlos Henrique do Nascimento Trajanos e Kauã Loureiro Corrêa, ambos de 15 anos, e Wellington Gomes Simon, de 14 anos, estão desaparecidos desde a última sexta-feira (18) após um tiroteio no bairro Sayonara, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo.  vistos.
As famílias registraram boletim de ocorrência sobre o desaparecimento deles no sábado (19), com o relato de que o caso aconteceu por volta de 17h de sexta-feira.
Em entrevista ao repórter Tiago Félix, a mãe de Kauã, a dona de casa Magna Ramos Loureiro, disse que está desesperada por notícias do paradeiro do filho.
“Quero encontrar o meu filho, onde ele estiver. Vivo ou morto. Por favor, se alguém encontrar, liga. É difícil ser mãe e ver o filho sumir, sem ter notícia. A foto dele está correndo o Brasil inteiro. Os dias vão passando. Por favor, quem é mãe, que sentiu dor no hospital, sabe o que é. Nós sabemos do sofrimento dos filhos”, suplicou.
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que está à procura de informações sobre o paradeiro dos adolescentes. 

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