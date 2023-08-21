Esfaqueado interrompe culto e pede ajuda em igreja de Domingos Martins

Uma cena causou espanto e interrompeu um culto em uma igreja no bairro Campinho, em Domingos Martins , na região Serrana do Espírito Santo , na noite do último domingo (20). Durante a celebração, um homem entrou cambaleando e com a mão esquerda no pescoço. Em poucos segundos, quase todo mundo se levantou dos bancos, enquanto o sangue que saía do pescoço da vítima se espalhava pelo chão, próximo ao altar e aos músicos.

A Gazeta apurou que o homem se envolveu em uma briga e foi alvo de golpes de faca no pescoço. A A reportagem deapurou que o homem se envolveu em uma briga e foi alvo de golpes de faca no pescoço. A Polícia Militar informou que o indivíduo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O caso aconteceu por volta das 20h de domingo (20), como mostra o vídeo registrado dentro da igreja, Assembleia de Deus. Ele entrou pela porta da frente e seguiu pelo corredor, entre os bancos do local. O homem, que tem 32 anos e não teve o nome divulgado, caiu bem perto do altar, enquanto o sangue continuava saindo do pescoço dele. As pessoas que estavam na igreja se assustaram, e alguns foram até a frente da igreja ajudar o homem ferido.

Mas antes de interromper o culto, o homem teria ido pedir ajuda em um bar. O proprietário do comércio, Adriano Farias, afirmou que a confusão não começou dentro do bar, mas foi ele quem ligou para o Samu em busca de ajuda.

"Eu estava fritando salgado, e entrou um homem sangrando. Imediatamente liguei para o Samu. Enquanto eu explicava a situação, ele saiu. Foi um susto, a primeira vez que acontece desse jeito. Nunca tinha presenciado isso", afirmou.

Região onde o homem pediu ajuda, em bar e igreja, em Domingos Martins Crédito: Reprodução | Maps

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar detalhou que recebeu a informação de que havia acontecido uma briga na porta de um bar, no centro da cidade. A informação inicial era que o homem, que estava ferido, havia entrado na igreja sangrando.

A Gazeta apurou que o Ciodes, responsável por receber e gerenciar as denúncias feitas pelo telefone 190, recebeu a informação de que o homem havia sofrido um corte de aproximadamente 6 centímetros no pescoço. Ainda segundo a denúncia, a vítima relatou que a briga em frente ao bar tinha relação com o uso de drogas. De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o homem brigou na rua porque outro homem teria tentado matá-lo. Segundo testemunhas, antes de ser ferido, o homem teria dado uma facada em uma mulher. Não há informações sobre outros feridos.

Com a vítima, foi encontrado um canivete coberto de sangue. No vídeo registrado dentro da igreja, é possível ver o canivete caído no chão. Segundos depois, um dos músicos percebe e puxa o canivete com o pé, como se estivesse tirando o item do homem ferido. Depois, ele ainda joga o objeto para trás. O canivete chega a ser chutado por uma mulher para outra direção.

Canivete que estava com homem ferido em Domingos Martins Crédito: Reprodução | Polícia

De acordo com a Polícia Militar, alguns militares foram ao local, mas o indivíduo já havia sido socorrido pelo Samu. Não foram repassados detalhes sobre o estado de saúde dele e para onde foi levado, mas A Gazeta apurou que o homem ferido está vivo e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

A Gazeta, a Também demandada por, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Domingos Martins. Nenhum suspeito havia sido detido até a manhã desta segunda-feira (21).