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Usou gasolina

Mulher é presa após atear fogo no marido para não ser agredida em Brejetuba

Suspeita contou que despejou um galão de gasolina no marido e o incendiou para que ele não a agredisse; homem teve 50% do corpo queimado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 ago 2023 às 13:33

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 13:33

Delegacia de Brejetuba
Delegacia de Brejetuba Crédito: Divulgação/PC
Uma mulher de 24 anos foi presa por tentativa de homicídio qualificada em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, na madrugada de domingo (20), após confessar para a Polícia Militar que jogou gasolina e ateou fogo no marido. A suspeita justificou que era agredida pelo homem de 26 anos.
O crime ocorreu à 1h10, no Centro do município. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para o Pronto Atendimento de Brejetuba, onde deu entrada o homem de 26 anos, que teve 50% do corpo queimado. Ele contou aos militares que a esposa jogou gasolina em seu corpo e ateou fogo.
A mulher foi encontrada pelos militares em casa e contou o marido jogou um chinelo nas suas pernas, a empurrou e queria dar um tapa em seu rosto, momento em que ela pegou um galão de gasolina e ateou fogo nele para impedir a agressão. O recipiente citado por ela não foi localizado.
A mulher contou ainda que é casada com a vítima há cerca de cinco anos, e afirmou que sempre sofreu agressões físicas, psicológicas, alegando que o marido é usuário de drogas. O homem, segundo registro da PM, foi transferido para um hospital.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a mulher, conduzida à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio qualificada e encaminhada ao sistema prisional.

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