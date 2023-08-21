Mulher é presa após atear fogo no marido para não ser agredida em Brejetuba

Delegacia de Brejetuba Crédito: Divulgação/PC

Uma mulher de 24 anos foi presa por tentativa de homicídio qualificada em Brejetuba , na Região Serrana do Espírito Santo, na madrugada de domingo (20), após confessar para a Polícia Militar que jogou gasolina e ateou fogo no marido. A suspeita justificou que era agredida pelo homem de 26 anos.

O crime ocorreu à 1h10, no Centro do município. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para o Pronto Atendimento de Brejetuba, onde deu entrada o homem de 26 anos, que teve 50% do corpo queimado. Ele contou aos militares que a esposa jogou gasolina em seu corpo e ateou fogo.

A mulher foi encontrada pelos militares em casa e contou o marido jogou um chinelo nas suas pernas, a empurrou e queria dar um tapa em seu rosto, momento em que ela pegou um galão de gasolina e ateou fogo nele para impedir a agressão. O recipiente citado por ela não foi localizado.

A mulher contou ainda que é casada com a vítima há cerca de cinco anos, e afirmou que sempre sofreu agressões físicas, psicológicas, alegando que o marido é usuário de drogas. O homem, segundo registro da PM, foi transferido para um hospital.