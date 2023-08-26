Sooretama: sangue em carro é humano, e famílias de jovens fazem DNA

Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, são os adolescentes desaparecidos após tiroteio em Sooretama Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Segundo Ferreira, familiares dos jovens Kauã Loureiro e Carlos Henrique Trajanos, ambos de 15 anos, e Wellington Simon, de 14, já coletaram sangue para a comparar com o material. O prazo para o resultado do exame é de até 30 dias, mas, por ser um caso de grande repercussão, a polícia vai tentar adiantar os testes.

Buscas continuam

Os adolescentes, amigos que moram no bairro Sayonara, saíram de casa de bicicleta no fim da tarde do último dia 18 de agosto e foram juntos até o bairro vizinho, Areal, para ver um corpo baleado. Desde então, Kauã, Carlos Henrique e Wellington não foram mais vistos

Os trabalhos de busca por parte das forças de segurança, começaram na segunda-feira (21) e se intensificaram na quarta (23), com o uso de cães farejadores, drone , helicóptero e especialistas em regiões de vegetação mais densa. Até o momento, ninguém foi preso.

Neste sábado (26), bombeiros andaram por ruas de Sooretama para pedir informações à população. As equipes realizaram abordagens a pessoas, fizeram averiguação de denúncias e buscas em um imóvel desocupado. Os policiais também averiguaram um veículo que aparentava estar abandonado em uma plantação, mas nada de ilícito foi encontrado na casa ou no carro.

Forças de segurança fazem buscas por adolescentes desaparecidos em Sooretama Crédito: Divulgação/Sesp

As famílias continuam em vigília em frente à Prefeitura de Sooretama, enquanto aguardam notícias sobre o paradeiro dos adolescentes. Em desespero, elas pedem ajuda. “Liguem para a polícia, liguem para a família. Misericórdia. Nós não estamos aguentando mais”, disse Creuza do Nascimento, mãe de Carlos Henrique.