Mulher com sinais de agressão morre e hospital aciona a polícia no ES

Adrielly Gonçalves Eccher Amorim, de 32 anos, morreu no hospital, em Linhares, com sinais de agressão física Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Hospital Geral de Linhares (HGL) acionou a polícia após receber uma paciente com sinais de agressões físicas na noite da última quinta (24). Adrielly Gonçalves Eccher Amorim, de 32 anos, morreu e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da cidade investiga o caso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Adrielly chegou ao hospital com hematomas na mão e no braço direito, nariz lesionado e marcas no pescoço. Uma tomografia foi realizada pela equipe médica, mas apesar do atendimento ela morreu.