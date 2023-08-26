Acidente entre motos deixa três pessoas gravemente feridas em Ibiraçu

Um acidente entre duas motos na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Ibiraçu, Norte do ES, deixou três homens gravemente feridos na noite de sexta (25). De acordo com informações da Polícia Militar, os dois motociclistas colidiram frontalmente. Um deles levava um passageiro na garupa.

Os policiais que atenderam a ocorrência constataram que um dos condutores não era habilitado e que as duas motocicletas estavam com o licenciamento vencido. Ainda segundo a PM, o estado das três vítimas é grave e, por isso, não foi possível aplicar o teste do bafômetro no momento do atendimento.