Carreta sai de pista na BR 101 e cai em canaleta em Linhares

(Local do acidente, no km 141, no bairro Canivete, em Linhares) Crédito: (Diezo Gomes)

Uma carreta tombou no km 141 da BR 101, em Linhares, na altura do bairro Canivete, no início da tarde deste sábado (26). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, duas pessoas estavam no veículo e foram socorridas com ferimentos leves para o Hospital Rio Doce, no mesmo município.

A carreta saiu da estrada e caiu em uma canaleta. Ela seguia na pista lateral no sentido Norte (Sooretama). Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente, segundo a PRF.