Mistério em Sooretama: sangue é achado em carro que transportou jovens

Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, são os adolescentes desaparecidos após tiroteio em Sooretama Crédito: Reprodução/Redes Sociais

TV Gazeta Norte, na tarde desta sexta-feira (25). Somente uma análise será capaz de indicar de quem é o material coletado. Vestígios de sangue foram encontrados dentro do carro que foi apreendido durante as buscas aos jovens desaparecidos em Sooretama , no Norte do Estado. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, para a repórter Viviane Maciel, dana tarde desta sexta-feira (25). Somente uma análise será capaz de indicar de quem é o material coletado.

Em entrevista ao vivo nesta sexta-feira (25) ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, Alexandre Ramalho disse que a Polícia Civil recebeu a informação de que o veículo teria transportado os amigos Kauã Loureiro e Carlos Henrique Trajanos, ambos de 15 anos, e Wellington Simon, de 14.

O automóvel e outros objetos recolhidos durante as buscas foram encaminhados para a perícia da Polícia Civil, com objetivo de passarem por uma análise mais aprofundada. A corporação ainda aguarda o resultado dos exames.

Segundo a repórter Viviane Maciel, caso a perícia confirme que o sangue encontrado dentro do carro é humano, as famílias dos adolescentes vão precisar passar por um exame de NDA.

Buscas intensificadas

As buscas aos três jovens foram intensificadas nesta sexta-feira (25). Agora, o trabalho é feito dentro da mata fechada, o que exige apoio de drones e cães farejadores. A procura também está recebendo o auxílio de um helicóptero do Núcleo de Operações de Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), que possibilita um mapeamento em uma área mais ampla.

Pela manhã, três áreas foram vasculhadas pela polícia. À tarde, outra região de mata no bairro Bionativa foi alvo de buscas. Ao todo, são 12 hectares de vegetação, sendo que metade já foi percorrida pelos policiais.

Ainda nesta sexta-feira (25), a equipe também realizou diligências em uma casa onde, segundo uma denúncia anônima, estariam traficantes envolvidos com o desaparecimento, entretanto, nada foi encontrado.

A Polícia Civil informa que as buscas terão continuidade neste sábado (26). Qualquer informação que ajude o trabalho das forças de segurança pode ser repassada de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181.