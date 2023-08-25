Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Buscas prosseguem

Mistério em Sooretama: sangue é achado em carro que transportou jovens

Afirmação é do secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, que acompanha de perto o desaparecimento de três adolescentes na última sexta (18); material passa por análise da perícia da PC
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

25 ago 2023 às 18:17

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 18:17

Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, são os adolescentes desaparecidos após tiroteio em Sooretama
Carlos, Kauã e Wellington, da esquerda para a direita, são os adolescentes desaparecidos após tiroteio em Sooretama Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Vestígios de sangue foram encontrados dentro do carro que foi apreendido durante as buscas aos jovens desaparecidos em Sooretama, no Norte do Estado. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, para a repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, na tarde desta sexta-feira (25). Somente uma análise será capaz de indicar de quem é o material coletado.
Em entrevista ao vivo nesta sexta-feira (25) ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, Alexandre Ramalho disse que a Polícia Civil recebeu a informação de que o veículo teria transportado os amigos Kauã Loureiro e Carlos Henrique Trajanos, ambos de 15 anos, e Wellington Simon, de 14.
Os três foram vistos pela última vez no dia 18, há uma semana, após irem a um local de tiroteio no município ver um corpo baleado.
O automóvel e outros objetos recolhidos durante as buscas foram encaminhados para a perícia da Polícia Civil, com objetivo de passarem por uma análise mais aprofundada. A corporação ainda aguarda o resultado dos exames. 
Segundo a repórter Viviane Maciel, caso a perícia confirme que o sangue encontrado dentro do carro é humano, as famílias dos adolescentes vão precisar passar por um exame de NDA. 

Buscas intensificadas

As buscas aos três jovens foram intensificadas nesta sexta-feira (25). Agora, o trabalho é feito dentro da mata fechada, o que exige apoio de drones e cães farejadores. A procura também está recebendo o auxílio de um helicóptero do Núcleo de Operações de Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), que possibilita um mapeamento em uma área mais ampla.
Pela manhã, três áreas foram vasculhadas pela polícia. À tarde, outra região de mata no bairro Bionativa foi alvo de buscas. Ao todo, são 12 hectares de vegetação, sendo que metade já foi percorrida pelos policiais. 
Ainda nesta sexta-feira (25), a equipe também realizou diligências em uma casa onde, segundo uma denúncia anônima, estariam traficantes envolvidos com o desaparecimento, entretanto, nada foi encontrado.
A Polícia Civil informa que as buscas terão continuidade neste sábado (26). Qualquer informação que ajude o trabalho das forças de segurança pode ser repassada de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181.
Com informações da repórter Viviane Macial, da TV Gazeta

Veja Também

"Chego em casa e me dá um vazio", diz pai de jovem desaparecido em Sooretama

Buscas em Sooretama: polícia apreende carro usado para transportar jovens

Buscas a jovens: polícia recolhe materiais em Sooretama e manda para perícia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

desaparecidos Polícia Civil Sooretama ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados