Corpos encontrados são dos três jovens desaparecidos em Sooretama

Os corpos dos adolescentes Kauã Loureiro e Carlos Henrique Trajanos, ambos de 15 anos, e Wellington Simon, de 14, desaparecidos desde o dia 18 de agosto, foram encontrados na tarde desta sexta-feira (1º) em uma área de plantação de eucalipto em Sooretama, Norte do Estado. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).