Leitão da Silva: lições a serem aprendidas para terror não se repetir

Entende-se por lição aprendida, de modo rápido, todo o conhecimento absorvido em uma experiência, analisado, percebido em vivências e, especialmente, colocado em prática a partir disso. Com os casos recentes e frequentes de insegurança que estão sendo escancarados dia sim outro também entre os capixabas, reunimos aqui algumas dessas lições que aparentemente passaram da hora de serem de fato aprendidas e usadas para enfrentar a insegurança que aflige a todos.