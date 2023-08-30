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Opinião da Gazeta

Leitão da Silva: lições a serem aprendidas para terror não se repetir

Governo do Estado, deputados, prefeitos e vereadores precisam se unir pelo fim da violência. Sem dedos apontados, mas com soluções conjuntas e eficientes. Cenas como a desta segunda não podem virar rotina

Públicado em 

30 ago 2023 às 01:00

Colunista

Crime
Leitão da Silva foi interditada na tarde desta segunda-feira (28) Crédito: Eduardo Dias
Entende-se por lição aprendida, de modo rápido, todo o conhecimento absorvido em uma experiência, analisado, percebido em vivências e, especialmente, colocado em prática a partir disso. Com os casos recentes e frequentes de insegurança que estão sendo escancarados dia sim outro também entre os capixabas, reunimos aqui algumas dessas lições que aparentemente passaram da hora de serem de fato aprendidas e usadas para enfrentar a insegurança que aflige a todos.
  • A escolha é sempre pela vida. Quando a Guarda Municipal e a Polícia Militar se depararam com o trânsito na Leitão da Silva, a escolha deveria ter sido por abrir mão da perseguição e do confronto para, posteriormente, usar os recursos de inteligência policial para encontrar os fugitivos. Naquele momento, o pior dos cenários foi o que aconteceu: responder aos tiros em uma avenida repleta de veículos, elevando o risco de feridos e perdas humanas. Um dos suspeitos foi morto, dois foram baleados. E uma pessoa que nada tinha a ver com a situação também foi atingida. Foi somente a sorte que impediu  uma tragédia maior.

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  • Armamento pesado. Com o grupo, foram apreendidas armas como uma pistola israelense calibre 9mm, equipada com seletor de rajada e carregador alongado e a granada que foi detonada na avenida. Munições, colete balístico, carregadores, roupas camufladas... os criminosos estavam preparados para uma guerra. E esse é um dos aspectos mais preocupantes da segurança pública, o arsenal que está nas mãos dos criminosos. Armas que chegam por um mercado ilegal e que são determinantes para o fortalecimento das facções.
Arma que, segundo a Guarda Municipal, foi encontrada com os suspeitos
Arma que, segundo a Guarda Municipal, foi encontrada com os suspeitos Crédito: Eduardo Dias
  • Chamamento da sociedade. O terror na Leitão da Silva é mais um degrau na escalada da violência na Grande Vitória, e é mais do que urgente que a sociedade organizada se mobilize pela redução da violência. A Força-Tarefa de Segurança Pública reuniu as forças policiais para uma atuação mais qualificada contra  a criminalidade, mas ainda não conseguiu mostrar a que veio. O Ministério Público se manifestou sobre a perseguição, assim como a OAB-ES, mas é preciso haver protagonismo, com mais voz e ação. Governo do Estado, deputados, prefeitos e vereadores também devem se unir e encabeçar essa causa. Sem dedos apontados, mas com soluções conjuntas e eficientes. Cenas aterrorizantes como a desta segunda não podem virar rotina.  

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