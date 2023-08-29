Perseguição a carro invadiu até estacionamento de supermercado na Mata da Praia

A perseguição que terminou com troca de tiros na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na segunda-feira (28), começou após um veículo que estava sendo monitorado pela Guarda Municipal, passar pelo cerco eletrônico na Avenida Adalberto Simão Nader, em Mata da Praia.
Durante a perseguição, os criminosos chegaram a entrar no estacionamento de um supermercado da região. Em imagens de segurança (veja acima), é possível ver quando o veículo chega no local e, em seguida, surgem as viaturas da Guarda Municipal atrás.
Os criminosos conseguem sair do estacionamento e a perseguição continua por Jardim da Penha até chegar na Leitão da Silva, onde houve troca de tiros que deixou um suspeito morto, outro baleado e um inocente ferido. A avenida chegou a ser interditada para detonação de uma granada que estava com os suspeitos.