Homem inocente é baleado após confronto na Avenida Leitão da Silva

No momento em que tentava fugir das forças policiais, um dos quatro suspeitos envolvidos na perseguição da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, acabou baleando um homem na altura do bairro Itararé. A vítima, segundo a Guarda Municipal, era inocente e não tinha participação no caso desta segunda-feira (28).
Uma vídeo mostra a vítima ferida na perna, na porta de um estabelecimento, enquanto aguarda por socorro. Também é possível ver várias marcas de disparos na região. Veja acima.
Em entrevista ao site A Gazeta, o secretário de Segurança de Vitória, Amarílio Boni, informou que o homem foi socorrido pelo Samu e passa bem. A identidade dele não será divulgada por questões de segurança.
"Está bem, completamente lúcido; falando, inclusive, do fato, dizendo que o suspeito que atirou nele. O indivíduo estava correndo da polícia e começou a atirar, tentando acertar os militares, mas acabou ferindo a vítima", explicou.
Segundo apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o homem trabalha na região.