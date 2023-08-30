Grupo de tiroteio na Leitão da Silva iria roubar carros em Jardim da Penha

Fernando detalhou, ainda, que já tinha roubado com "Pogba". Ele foi preso com outro suspeito, de nome Jhonatan dos Santos Silva, que também acabou baleado. O terceiro comparsa, que não foi identificado, não resistiu aos ferimentos. Um quarto fugiu pelo bairro Itararé. O quinto, até então, nem era mencionado pelas autoridades, mas foi citado por Fernando na audiência de custódia.