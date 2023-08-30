Grupo de tiroteio na Leitão da Silva iria roubar carros em Jardim da Penha

O grupo que trocou tiros com policiais militares e guardas municipais na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na segunda-feira (28), pretendia roubar carros em Jardim da Penha, também na Capital. A informação foi passada por um dos presos durante interrogatório policial, e consta na audiência de custódia deles.
Quem delatou o plano do grupo foi Fernando João dos Santos, que acabou baleado e preso após fugir dos agentes. Ele revelou que foi acionado por um comparsa, de apelido "Pogba", através de um celular do tráfico, para que fossem roubar veículos. Ele confessou que estava no Ônix com outros quatro suspeitos e que todos estavam armados.
Fernando detalhou, ainda, que já tinha roubado com "Pogba". Ele foi preso com outro suspeito, de nome Jhonatan dos Santos Silva, que também acabou baleado. O terceiro comparsa, que não foi identificado, não resistiu aos ferimentos. Um quarto fugiu pelo bairro Itararé. O quinto, até então, nem era mencionado pelas autoridades, mas foi citado por Fernando na audiência de custódia.
Na audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante de Fernando e, de Jhonatan, em preventiva.