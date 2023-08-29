Ponto a ponto da perseguição cinematográfica na Avenida Leitão da Silva

O clima na Capital foi de tensão nesta segunda-feira (28). Teve perseguição na Avenida Leitão da Silva, troca de tiros, um morto, pessoas baleadas, via interditada e até detonação de granada. A Gazeta preparou um resumo, ponto a ponto, de como tudo começou e o que se sabe até agora.
- POR QUE CARRO FOI PERSEGUIDO | Na noite da última sexta-feira (25), suspeitos em um Ônix prata mataram a tiros um jovem de 22 anos na Ilha do Príncipe, em Vitória. O veículo estava sendo monitorado pela Guarda Municipal e apareceu, nesta segunda-feira (28), trafegando pela Avenida Adalberto Simão Nader, na altura de Mata da Praia.
- ONDE COMEÇOU | Uma equipe da Guarda Municipal começou a perseguir o veículo passando pela Mata da Praia e Jardim da Penha, até chegar na Avenida Leitão da Silva, altura da região de Itararé.
- VÍDEO E TROCA DE TIROS | Um vídeo mostra o exato momento em que o tiroteio aconteceu, na Av. Leitão da Silva. As imagens parecem até cena de filme: nelas, é possível ver os guardas e policiais descendo das viaturas e trocando tiros com os criminosos, que ainda tentavam fugir. Um deles é baleado e fica caído no chão. Outros três correm, mas um segundo também é atingido. Dois sobem para o bairro Itararé: um deles também acaba ferido por disparos, e o quarto consegue escapar. Os baleados foram socorridos, mas o primeiro morreu na ambulância.
- BALA PERDIDA | Imagens que circularam pelas redes sociais mostram, ainda, um homem que estaria trabalhando nas redondezas e acabou atingido na perna por uma bala perdida.
- O QUE DIZ O SECRETÁRIO | "Tivemos quatro indivíduos, quatro armas de fogo, uma granada e um colete à prova de balas. Dentro do veículo foram encontradas duas pistolas; e uma foi encontrada ao lado do indivíduo baleado. Ali deu para ver claramente que ele efetuou, em média, 20 tiros contra a guarnição que estava fazendo o acompanhamento", declarou Amarílio Boni, secretário de Segurança de Vitória.
- CARROS ATINGIDOS | Pelo menos quatro veículos que estavam passando pela Av. Leitão da Silva foram atingidos pelos tiros. Um deles foi o do advogado Anterio Paganini. "Eu deitei no carro, porque estava no volante, dirigindo. Mas quando parei, me abaixei e tentei sair pelo lado do carona, como fiz. E me protegi na guarita do hospital", relatou.
- VIA INTERDITADA | Após a troca de tiros, a Av. Leitão da Silva ficou interditada nos dois sentidos por cerca de duas horas. Isso porque, no local, a polícia encontrou uma granada. Ao todo, foram apreendidos na ação: sete carregadores, três pistolas, três celulares, um colete balístico, duas bases de colete, uma camisa falsa da Polícia Civil, e uma calça camuflada.
- DETONAÇÃO DA GRANADA | Às 18h40, a granada foi detonada. Por volta das 19h, um sentido da via foi liberado; 15min depois, a Av. Leitão da Silva foi completamente liberada.
- OAB SE MANIFESTA | Durante a noite, o presidente da seccional do Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, cobrou apuração sobre o caso. Para ele, é preciso investigar se os padrões de segurança na abordagem foram observados e se as forças policiais tomaram as cautelas necessárias para preservar a vida dos cidadãos inocentes no entorno da ocorrência.
Em nota, a Polícia Militar disse que "durante patrulhamento na tarde desta segunda-feira (28), na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, uma equipe da PMES visualizou uma viatura da Guarda Municipal de Vitória em acompanhamento a um veículo. Prontamente, os militares prestaram apoio e houve uma troca de tiros. Militares estão saturando a região. A ocorrência segue em andamento, a cargo da Guarda Municipal".
A Polícia Civil informou que a ocorrência estava "em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Não temos mais informações, pois a equipe ainda está realizando diligências".
Ponto a ponto da perseguição cinematográfica na Avenida Leitão da Silva