Perseguição com tiros e morte movimenta a Avenida Leitão da Silva

Movimentação policial e de equipes de socorro na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma perseguição com tiros deixou uma pessoa morta na tarde desta segunda-feira (28), na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Imagens mostram equipes policiais e de socorro perto de um hospital particular, na altura da região de Itararé. Outros dois suspeitos foram baleados, e um segue foragido. Pelo menos quatro v eículos também foram atingidos por disparos.

No local, além de uma granada, foram apreendidas quatro armas de fogo e um colete à prova de balas. O Batalhão de Missões Especiais (BME) foi acionado para detonar o suposto artefato explosivo, e parte da Avenida Leitão da Silva chegou a ser interditada nos dois sentidos.

Carros que estavam próximos do local também foram atingidos por disparos Crédito: Eduardo Dias

Arma que, segundo a Guarda Municipal, foi encontrada com os suspeitos Crédito: Eduardo Dias

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).