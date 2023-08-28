Perseguição com tiros e morte movimenta a Avenida Leitão da Silva

Uma perseguição com tiros deixou uma pessoa morta na tarde desta segunda-feira (28), na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Imagens mostram equipes policiais e de socorro perto de um hospital particular, na altura da região de Itararé. Outros dois suspeitos foram baleados, e um segue foragido. Pelo menos quatro veículos também foram atingidos por disparos.
No local, além de uma granada, foram apreendidas quatro armas de fogo e um colete à prova de balas. O Batalhão de Missões Especiais (BME) foi acionado para detonar o suposto artefato explosivo, e parte da Avenida Leitão da Silva chegou a ser interditada nos dois sentidos.
O secretário de Segurança do município, Amarílio Boni, informou que a perseguição percorreu diversos bairros da cidade e foi motivada por um crime que ocorreu há cerca de três dias, na Ilha do Príncipe, também no município.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).
A Polícia Militar também destacou, em nota, que militares prestaram apoio à Guarda Municipal ao visualizarem uma viatura em perseguição. "Houve uma troca de tiros. Militares estão saturando a região", frisou