De tiros a granada: secretário detalha perseguição em Vitória 

Caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (28) Crédito: Eduardo Dias

perseguição que terminou com uma morte e assustou pessoas no entorno da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (28), percorreu diversos bairros da cidade e foi motivada por um crime que ocorreu há cerca de três dias, segundo informou a Secretaria de Segurança do município.

De acordo com o titular da pasta, Amarílio Boni, agentes receberam a informação de que um carro com ordem de restrição circulava pelo município. A suspeita é que ele tenha sido utilizado em um homicídio na região da Ilha do Príncipe , também no município, na última sexta-feira (25).

"A partir daí, a inteligência começou a monitorar o veículo envolvido. E, hoje (28), foi a tentativa de abordar ele lá na Adalberto Simão Nader. Os indivíduos não quiseram parar o carro, rodaram por quatro bairros – como Jardim da Penha – e chegaram aqui na Leitão da Silva", informou.

O secretário destacou ainda que havia quatro suspeitos no carro. Três deles foram baleados durante a troca de tiros – sendo que um morreu –, e o quarto segue foragido.

"Tivemos quatro indivíduos, quatro armas de fogo, uma granada e um colete à prova de balas. Dentro do veículo foram encontradas duas pistolas; e uma foi encontrada ao lado do indivíduo baleado. Ali deu para ver claramente que ele efetuou, em média, 20 tiros contra a guarnição que estava fazendo o acompanhamento", detalhou.