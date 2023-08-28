Presidente da OAB-ES cobra apuração sobre ação na Leitão da Silva

Diante da ação policial na avenida Leitão da Silva, em Vitória, que teve perseguição e intensa troca de tiros em frente a hospital e prédio comercial e que resultou em morte e inocente baleado na tarde desta segunda-feira (28), José Carlos Rizk Filho, presidente da seccional do Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), cobrou apuração sobre o caso.
Para ele, é preciso investigar se os padrões de segurança na abordagem foram observados e se as forças policiais tomaram as cautelas necessárias para preservar a vida dos cidadãos inocentes no entorno da ocorrência.
"Não cabe ao cidadão de bem servir de escudo humano a quem quer que seja", afirmou o presidente da OAB-ES, em rede social.