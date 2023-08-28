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Perseguição e morte

Presidente da OAB-ES cobra apuração sobre ação na Leitão da Silva

José Carlos Risk Filho afirma que é preciso investigar padrões de segurança na abordagem policial ocorrida nesta segunda (28)
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

28 ago 2023 às 20:16

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 20:16

Granada foi detonada após tiroteio na Leitão da Silva, em Vitória
Granada foi detonada após tiroteio na Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Eduardo Dias
Diante da ação policial na avenida Leitão da Silva, em Vitória, que teve perseguição e intensa troca de tiros em frente a hospital e prédio comercial e que resultou em morte e inocente baleado na tarde desta segunda-feira (28), José Carlos Rizk Filho, presidente da seccional do Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), cobrou apuração sobre o caso.
Para ele, é preciso investigar se os padrões de segurança na abordagem foram observados e se as forças policiais tomaram as cautelas necessárias para preservar a vida dos cidadãos inocentes no entorno da ocorrência. 
"Não cabe ao cidadão de bem servir de escudo humano a quem quer que seja", afirmou o presidente da OAB-ES, em rede social.

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