Granada é detonada e Avenida Leitão da Silva é totalmente liberada

Uma granada encontrada na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, após o tiroteio que ocorreu no local na tarde desta segunda-feira (28), foi detonada por volta das 18h40. O repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, está no local e registrou a cena. Veja acima.
Palco da perseguição que terminou com a morte de um suspeito, a via permaneceu totalmente interditada nos dois sentidos até às 18h50. O fluxo foi totalmente liberado por volta das 19h10.
O bloqueio de veículos ocorreu entre o Hospital Unimed e a Papelaria Gecore, segundo a Guarda Municipal, porém já normalizado.