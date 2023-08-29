Quem são os envolvidos na perseguição e troca de tiros na Leitão da Silva

Fernando João dos Santos, de 19 anos: possui registro de atos infracionais.

Jonathan dos Santos Silva, de 20 anos: tem passagens por tráfico de drogas e arma de fogo. É fugitivo do sistema prisional desde agosto de 2022. Foi atingido no braço durante a ação; O quarto envolvido - não identificado - fugiu. A reportagem de A Gazeta teve acesso à identificação do suspeito morto, mas não houve confirmação de autoridades policiais e, por conta disso, não será divulgado.

Na audiência de custódia, Fernando afirmou que estava com outros quatro indivíduos, mas a Guarda Municipal de Vitória afirmou à reportagem, na segunda-feira (28), que eram quatro suspeitos.



Polícia Civil informou que os dois jovens, de 19 e 20 anos, foram autuados em flagrante por seis tentativas de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa. O de 19 anos foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Já o outro será encaminhado ao sistema prisional, assim que receber alta médica.

O corpo do suspeito morto foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

Ainda na audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva.

Perseguição

A tarde de segunda-feira (28), ficou marcada pela perseguição com tiros que deixou uma pessoa morta, na Avenida Leitão da Silva, em Vitória.

Tudo começou quando o veículo utilizado pelosos quatro suspeitos, já monitorado pela Guarda Municipal, apareceu trafegando pela Avenida Adalberto Simão Nader, na altura de Mata da Praia. Uma perseguição deu início passando por Jardim da Penha, até chegar na Avenida Leitão da Silva, altura da região de Itararé.

Dois dos suspeitos também foram baleados durante a troca de tiros – sendo que um morreu – o terceiro foi preso e o quarto segue foragido.

"Tivemos quatro indivíduos, quatro armas de fogo, uma granada e um colete à prova de balas. Dentro do veículo foram encontradas duas pistolas; e uma foi encontrada ao lado do indivíduo baleado. Ali deu para ver claramente que ele efetuou, em média, 20 tiros contra a guarnição que estava fazendo o acompanhamento", detalhou o secretário de Segurança de Vitória, Amarílio Boni.

Por volta das 18h, um trecho da Avenida Leitão da Silva ficou interditada nos dois sentidos para a detonação da granada encontrada . Uma hora depois, o trânsito já havia sido liberado no local.

O carro perseguido havia sido roubado no dia 28 de junho, na Praia do Canto, em Vitória. Ele também teria sido usado por atiradores na última sexta-feira (25), em um homicídio na Ilha do Príncipe, também na Capital.