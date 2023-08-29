Carro perseguido em Vitória foi roubado de mulher baleada na Praia do Canto

O Ônix Prata que deu início a uma perseguição que terminou com troca de tiros, morte e granada detonada na tarde de segunda-feira (28), na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, havia sido roubado de uma mulher no dia 28 de junho, na Praia do Canto. Na ocasião, a vítima – que estava com a filha – reagiu ao roubo e acabou baleada pelo assaltante. O mesmo veículo também foi utilizado por atiradores em um homicídio registrado na última sexta-feira (25) na Ilha do Príncipe. As informações foram repassadas pela Guarda Municipal da Capital.
O assalto na Praia do Canto ocorreu quando a mulher e a filha dela estavam chegando a uma academia. Na ocasião, a vítima contou à Polícia Militar que estacionou o carro na Rua Celso Calmon, momento em que um criminoso se aproximou e anunciou o assalto. A mulher resistiu e entrou em luta corporal com o suspeito, que conseguiu se desvencilhar e sacou uma arma.
Nas imagens de videomonitoramento é possível ver que os dois chegam a cair no chão durante a luta. A filha da vítima pede para a mãe largar o suspeito, que ameaçou a menina. Ele atirou duas vezes e um dos disparos atingiu o joelho direito da mãe da jovem. Em seguida, o ladrão fugiu com o carro da mulher. Ao fugir, o criminoso deixou para trás uma sacola de pães e pinos de cocaína.
Perseguição, tiros, morte e granada
O veículo estava sendo monitorado pela Guarda Municipal e, na última segunda-feira (29), foi identificado trafegando na Avenida Adalberto Simão Nader, altura de Mata da Praia, em Vitória. Foi quando iniciou a perseguição, que se seguiu por Jardim da Penha, até chegar na Avenida Leitão da Silva, altura do bairro Itararé.
Teve troca de tiros, bala perdida, um morto, pessoas baleadas, via interditada e até detonação de granada. Pelo menos quatro veículos que estavam na Leitão da Silva foram atingidos pelos tiros. Ao todo, foram apreendidos na ação: sete carregadores, três pistolas, três celulares, um colete balístico, duas bases de colete, uma camisa falsa da Polícia Civil, e uma calça camuflada.
Dois suspeitos foram detidos e encaminhados para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
Carro usado em homicídio na Ilha do Príncipe
O carro perseguido na Avenida Leitão da Silva, ocorrência que acabou em troca de tiros e morte, também foi usado por atiradores na última sexta-feira (25), em um homicídio na Ilha do Príncipe (veja vídeo acima).
A informação foi confirmada pela Guarda Municipal de Vitória, que explicou que o veículo estava com restrição e, quando passou pela Avenida Adalberto Simão Nader, nesta segunda-feira, começou a ser acompanhado pelas viaturas.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas revelaram que ocupantes do veículo passaram na Ilha do Príncipe disparando. Um jovem de 22 anos, que não teve a identidade divulgada, foi atingido e morreu no local. O caso segue em investigação na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
Carro perseguido em Vitória foi roubado de mulher baleada na Praia do Canto