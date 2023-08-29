Carro perseguido em Vitória foi roubado de mulher baleada na Praia do Canto

O assalto na Praia do Canto ocorreu quando a mulher e a filha dela estavam chegando a uma academia. Na ocasião, a vítima contou à Polícia Militar que estacionou o carro na Rua Celso Calmon, momento em que um criminoso se aproximou e anunciou o assalto. A mulher resistiu e entrou em luta corporal com o suspeito, que conseguiu se desvencilhar e sacou uma arma.

Nas imagens de videomonitoramento é possível ver que os dois chegam a cair no chão durante a luta. A filha da vítima pede para a mãe largar o suspeito, que ameaçou a menina. Ele atirou duas vezes e um dos disparos atingiu o joelho direito da mãe da jovem. Em seguida, o ladrão fugiu com o carro da mulher. Ao fugir, o criminoso deixou para trás uma sacola de pães e pinos de cocaína.

Perseguição, tiros, morte e granada

O veículo estava sendo monitorado pela Guarda Municipal e, na última segunda-feira (29), foi identificado trafegando na Avenida Adalberto Simão Nader, altura de Mata da Praia, em Vitória. Foi quando iniciou a perseguição, que se seguiu por Jardim da Penha, até chegar na Avenida Leitão da Silva, altura do bairro Itararé.

Dois suspeitos foram detidos e encaminhados para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

Carro usado em homicídio na Ilha do Príncipe

A informação foi confirmada pela Guarda Municipal de Vitória, que explicou que o veículo estava com restrição e, quando passou pela Avenida Adalberto Simão Nader, nesta segunda-feira, começou a ser acompanhado pelas viaturas.

De acordo com a Polícia Militar , testemunhas revelaram que ocupantes do veículo passaram na Ilha do Príncipe disparando. Um jovem de 22 anos, que não teve a identidade divulgada, foi atingido e morreu no local. O caso segue em investigação na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.