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Crime na Capital

Mulher é baleada a caminho de academia na Praia do Canto, em Vitória

Vítima estava acompanhada da filha quando bandido se aproximou e anunciou o assalto. Câmera de monitoramento flagrou o crime
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

28 jun 2023 às 12:49

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 12:49

Uma mulher foi baleada ao reagir a um assalto na manhã de quarta-feira (28), na Praia do Canto, em Vitória. Ela estava acompanhada da filha quando foi abordada pelo criminoso.
Para a Polícia Militar, a vítima contou que estacionou o carro na Rua Celso Calmon para ir a uma academia. No mesmo momento, o  homem chegou e anunciou o assalto. A mulher afirmou que resistiu e entrou em luta corporal com o suspeito, que conseguiu se desvencilhar e sacou uma arma.
Nas imagens de videomonitoramento é possível ver que os dois chegam a cair no chão durante a luta. A filha da vítima pede para a mãe largar o suspeito, que ameaçou a menina.  Ele atirou duas vezes e um dos disparos atingiu o joelho direito da mãe da jovem. Em seguida, o ladrão fugiu com o carro da mulher. O modelo e placas do carro não foram informados.
A mulher ferida foi atendida em um hospital particular e já recebeu alta.

Pães e cocaína

O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local do crime e apurou que toda a ação não durou mais que dois minutos. Ao fugir, o criminoso deixou para trás uma sacola de pães e pinos de cocaína.
Homem deixou pão para trás
Pães e pino de cocaína que ladrão deixou no local do crime Crédito: Rodrigo Gomes
Uma testemunha conversou com a reportagem da TV Gazeta e relatou que o suspeito estava perto de uma loja antes de abordar as mulheres. 
"Ele estava apontando a arma até que elas tentaram reagir. Não entregaram nada. Ele primeiro deu um tiro pra cima e depois deu um tiro na perna de uma das mulheres, pegou a chave do carro e saiu"
Testemunha - X
O crime aconteceu a poucos metros da Delegacia de Polícia Civil da Praia do Canto.
Polícia Civil disse que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o fim da manhã, ninguém havia sido detido.  "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", informou.

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