Mulher é baleada a caminho de academia na Praia do Canto, em Vitória

Uma mulher foi baleada ao reagir a um assalto na manhã de quarta-feira (28), na Praia do Canto , em Vitória . Ela estava acompanhada da filha quando foi abordada pelo criminoso.

Para a Polícia Militar , a vítima contou que estacionou o carro na Rua Celso Calmon para ir a uma academia. No mesmo momento, o homem chegou e anunciou o assalto. A mulher afirmou que resistiu e entrou em luta corporal com o suspeito, que conseguiu se desvencilhar e sacou uma arma.

Nas imagens de videomonitoramento é possível ver que os dois chegam a cair no chão durante a luta. A filha da vítima pede para a mãe largar o suspeito, que ameaçou a menina. Ele atirou duas vezes e um dos disparos atingiu o joelho direito da mãe da jovem. Em seguida, o ladrão fugiu com o carro da mulher. O modelo e placas do carro não foram informados.

A mulher ferida foi atendida em um hospital particular e já recebeu alta.

Pães e cocaína

O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local do crime e apurou que toda a ação não durou mais que dois minutos. Ao fugir, o criminoso deixou para trás uma sacola de pães e pinos de cocaína.

Pães e pino de cocaína que ladrão deixou no local do crime Crédito: Rodrigo Gomes

Uma testemunha conversou com a reportagem da TV Gazeta e relatou que o suspeito estava perto de uma loja antes de abordar as mulheres.

"Ele estava apontando a arma até que elas tentaram reagir. Não entregaram nada. Ele primeiro deu um tiro pra cima e depois deu um tiro na perna de uma das mulheres, pegou a chave do carro e saiu" Testemunha - X

O crime aconteceu a poucos metros da Delegacia de Polícia Civil da Praia do Canto.