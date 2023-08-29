Guarda de Vitória apreende até camisa falsa da PC após ação na Leitão da Silva

Quatro aves foram encontradas pela PRF na BR 101, em Cariacica Crédito: Divulgação/PRF

Quatro pássaros da espécie coleiro-papa-capim foram encontrados dentro de um carro, na BR 101, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (6), durante a Operação Motoromaria 2026. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as aves silvestres estavam sendo transportadas de maneira irregular.

O condutor do carro em que as aves foram encontradas disse aos policiais que três delas são fêmeas e que havia ganhado de presente, sem possuir nenhum tipo de registro junto ao órgão ambiental competente. O homem ainda informou que o macho fazia parte do grupo de animais de raça, mas não apresentou o documento obrigatório para o transporte, a Guia de Tráfego Animal (GTA).

Após o recolhimento, as aves foram encaminhadas aos órgãos ambientais competentes para serem avaliadas e destinadas aos locais adequados. A PRF informou que um termo circunstanciado foi feito e o condutor do veículo terá que comparecer em juízo quando for solicitado. O órgão ainda destacou que a manutenção e o transporte de animais silvestres sem a devida autorização configuram infração ambiental.