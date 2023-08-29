Guarda de Vitória apreende até camisa falsa da PC após ação na Leitão da Silva

A Guarda Municipal de Vitória divulgou, na noite desta segunda-feira (28), um balanço total dos materiais apreendidos após a perseguição com morte na Avenida Leitão da Silva, na Capital capixaba.
Segundo a corporação, ao todo, os suspeitos carregavam sete carregadores; quatro pistolas; três celulares; um colete balístico; duas bases de colete; uma calça camuflada e até uma camisa falsa da Polícia Civil. Uma das armas foi apreendida pela Polícia Militar.
Os quatro homens também carregavam uma granada, detonada pelo Batalhão de Missões Especiais (BME). O artefato era de origem caseira, conforme frisou a Guarda Municipal.