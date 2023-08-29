Leitão da Silva é palco de 3° confronto só neste ano; relembre outros casos

Apenas dois meses, em dezembro de 2017, bandidos impuseram terror na região mais uma vez e o comércio da Leitão da Silva foi totalmente fechado, em dois dias de conflitos. Testemunhas disseram que grupos desceram o morro atirando. Vários deles ameaçaram comerciantes antes de fechar a pista, atirando materiais de construção na via, que ainda passava por obras.

Na ocasião, carros foram incendiados e um ônibus de linha municipal foi interceptado; os passageiros saíram correndo, em pânico, porque os bandidos jogaram gasolina na intenção de atear fogo, mas uma viatura da PM chegou a tempo de impedi-los. A razão para os ataques seria a morte de um adolescente em confronto com a polícia no morro São Benedito, que fica na região.