Leitão da Silva é palco de 3° confronto só neste ano; relembre outros casos

As cenas de perseguição, tiros e pânico na Avenida Leitão da Silva, na tarde da última segunda-feira (28) colocam uma das principais vias de Vitória, mais uma vez, na rota do medo em Vitória. E, no meio dos confrontos, a população, que fica na mira dos ataques, como ocorreu neste último, em que o tiroteio entre criminosos e a força policial ocorreu entre veículos que circulavam pela região.
No momento em que tentava fugir, na altura do bairro Itararé, um dos quatro suspeitos envolvidos na perseguição ainda acabou baleando um homem, que foi ferido na perna. A vítima, segundo a Guarda Municipal, era inocente e não tinha participação no caso.
As ocorrências na avenida não são recentes, ocorrem há pelo menos sete anos, e alguns episódios, como o desta segunda, chamam ainda mais atenção. Na madrugada do dia 25 de junho, uma sequência de disparos na região do bairro Gurigica terminou com uma parede de hospital perfurada e um paciente, um idoso de 68 anos que estava internado no local, atingido e morto.
Ainda neste ano, no mês de janeiro, um micro-ônibus do Sistema Transcol foi incendiado no local, em meio a ataques em retaliação à morte de um suspeito durante troca de tiros entre policiais militares e criminosos armados no Bairro da Penha.
Poucos meses antes, em agosto de 2022, parte da avenida foi interditada pela polícia devido a confrontos na região, que resultaram na morte de um suspeito durante troca de tiros com criminosos no bairro Jesus de Nazareth.
Em fevereiro de 2020, o medo e a destruição tomaram conta da via, quando bandidos armados deram ordem para fechar o comércio e chegaram a apedrejaram veículos. Em seguida, dispararam tiros para o ar e soltaram fogos, fechando a avenida durante horas. Veja , abaixo, vídeo da época.
No final de outubro de 2017, lojistas tiveram que baixar as portas dos estabelecimentos após um bando armado ordenar o fechamento do comércio. O grupo formado por pelo menos 10 homens com rostos cobertos por camisas desceram o bairro Gurigica por uma escadaria que dá acesso à avenida e fizeram as ameaças. O motivo seria a morte de dois jovens em um acidente de moto.
Apenas dois meses, em dezembro de 2017, bandidos impuseram terror na região mais uma vez e o comércio da Leitão da Silva foi totalmente fechado, em dois dias de conflitos. Testemunhas disseram que grupos desceram o morro atirando. Vários deles ameaçaram comerciantes antes de fechar a pista, atirando materiais de construção na via, que ainda passava por obras.
Na ocasião, carros foram incendiados e um ônibus de linha municipal foi interceptado; os passageiros saíram correndo, em pânico, porque os bandidos jogaram gasolina na intenção de atear fogo, mas uma viatura da PM chegou a tempo de impedi-los. A razão para os ataques seria a morte de um adolescente em confronto com a polícia no morro São Benedito, que fica na região.
Já em outubro de 2016, o protesto pela morte de um adolescente, no Bairro da Penha, também resultou em pânico e destruição na avenida. Lojas foram apedrejadas e, na comunidade, um veículo foi incendiado no meio da rua. Naquela ocasião, a população se queixou da abordagem da PM e moradores diziam que o garoto havia sido morto enquanto ia comprar pão. A polícia, por sua vez, alegou que o rapaz estava com drogas e junto a um grupo suspeito e que teria lutado com um policial antes de morrer.
Avenida Leitão da Silva acumula ataques criminosos há sete anos