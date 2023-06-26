Bala que matou paciente em hospital de Vitória partiu de morro, diz perícia

"A perícia esteve no local na madrugada e eu solicitei que ela retornasse pela manhã, para ter uma melhor visibilidade, e eles então traçaram a trajetória do projétil, que vem numa linha descendente, do morro para a pista, a aproximadamente 33 metros do hospital. A princípio, o projétil é de uma pistola. Mas pistola, a uma distância dessa, não ultrapassaria uma parede de tijolo ou concreto", declarou Arruda.

Diante disso, tudo leva a crer que o disparo tenha partido da arma de algum criminoso, já que, segundo o coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar , os agentes não subiram o morro durante a madrugada.

"A PM não chegou a subir por questão tática. Subir naquele momento de enfrentamento geraria uma situação de muito mais disparos em todas as direções, e o bandido inconsequente atira a esmo. Fizemos a opção tática de não subir na madrugada para evitar mais confrontos e preservar qualquer tipo, inclusive, de bala perdida", pontuou.

Daniel Ribeiro Campos da Silva morreu atingido por bala perdida no leito de hospital Crédito: Arquivo de família

"O que estamos vendo são jovens inconsequentes que vivem do tráfico e são extremamente violentos. Esse enfrentamento não pode ser um trabalho exclusivo da Segurança Pública. Precisamos do apoio do Poder Judiciário, Ministério Público. Precisamos de mandados de busca e apreensão e de prisão para entrarmos com força nesses morros", ponderou o coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social.

Cronologia do terror

Apesar de não confirmar que os disparos tenham sido represália a alguma ação anterior, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, divulgou algumas ocorrências que aconteceram em Vitória, durante a noite de sábado (24), que podem ter alguma relação com o terror na Avenida Leitão da Silva durante a madrugada de domingo. A Gazeta elencou os casos em ordem cronológica. Veja:

18h: Drogas apreendidas em Gurigica

Às 18h, uma equipe da Polícia Militar apreendeu drogas em Gurigica, na divisa com São Benedito. Na ocasião, segundo o comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus, dois suspeitos viram os agentes, correram e abandonaram os entorpecentes.

20h: Tentativa de sequestro e morte

Às 20h, um homem foi morto no bairro São Cristóvão, próximo ao Horto de Maruípe. De acordo com a Sesp, Samuel Cesquini da Silva, vulgo Samulouco, de 23 anos, sofreu uma tentativa de sequestro. Ele reagiu e foi executado com tiros de pistola e fuzil. Segundo a polícia, ele teria passagem por tráfico de drogas.

21h: Confronto e suspeito baleado

Às 21h houve um confronto entre suspeitos e policiais no Morro do Macaco, em Tabuazeiro. Um homem de 22 anos foi baleado na coxa esquerda. De acordo com a Sesp, ele estaria com uma pistola e drogas, e teria três passagens por tráfico de drogas. Ele foi socorrido com vida ao hospital.

23h28: Adolescente espancado e morto

Às 23h28, um adolescente de 16 anos, identificado como Carlos Eduardo Cabral de Oliveira, deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) com sinais de espancamento, sobretudo no pescoço. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a Sesp, o rapaz foi encontrado ferido em uma escadaria de Gurigica e levado ao hospital por moradores. O coronel Ramalho afirmou que as investigações iniciais apontam que ele teria sido espancado por traficantes, após falhar em avisar sobre a chegada da polícia no local.

No dia 13 de junho deste ano, esse mesmo adolescente também teria sido espancado por traficantes em Aracruz , no Norte do Estado . De acordo com a polícia, o adolescente já havia sido apreendido por tráfico de drogas.

2h37: Caos na Leitão da Silva

Às 2h37, quem estava perto da região de Gurigica ouviu muitas rajadas de tiros, inclusive de fuzil. Isso porque, segundo a Sesp, criminosos desceram do morro em direção à Avenida Leitão da Silva, onde começaram a disparar. Um carro chegou a ser incendiado, na altura do bairro Bento Ferreira. No mesmo bairro, pelo menos três prédios foram atingidos por balas perdidas

A PM chegou ao local e começou a pedir reforços. Houve intensa troca de tiros. Vidros de um estabelecimento comercial foram atingidos. Um carro que estava estacionado na região e uma viatura da Guarda Municipal também foram perfurados pelas balas.

Estabelecimento comercial ficou com vidro quebrado após tiroteio na Avenida Leitão da Silva Crédito: Reprodução/TV Gazeta

3h39: Paciente é atingido em leito

Segundo a perícia da Polícia Civil , o disparo teria partido da parte de cima do morro. "A perícia esteve no local à noite e eu solicitei que ela retornasse pela manhã, para ter uma melhor visibilidade, e eles então traçaram a trajetória do projétil, que vem numa linha descendente, do morro para a pista, a aproximadamente 33 metros do hospital", declarou o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.