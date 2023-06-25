Tiros na região de Gurigica atingiram prédios em Bento Ferreira

A informação sobre os prédios de Bento Ferreira — região vizinha a Gurigica — foi confirmada por Paulo Roberto Marangoni, presidente da Associação de Moradores do bairro.

"Foram dois prédios na Rua Carlos Alves e um na Rua Aluysio Simões. A Rua Carlos Alves faz divisa com o Jaburu, então os prédios ficam mais próximos de onde aconteceu o tiroteio. Em um deles, e bala furou a janela de um quarto e bateu na parede. Foram intensas rajadas de tiros durante a madrugada. A sensação que tenho é que está piorando, nem dentro de casa a gente está tendo paz", declarou Paulo.

Projéteis encontrados em prédio de Bento Ferreira após troca de tiros no entorno Crédito: Leitor | A Gazeta

Em imagens enviadas à reportagem de A Gazeta (confira no vídeo acima), é possível ver pelo menos quatro perfurações nas paredes e no vidro da varanda do prédio da Rua Aluysio Simões. Segundo Paulo, ainda durante a madrugada, no momento dos tiroteios, um carro foi incendiado na Rua Carlos Alves.

De acordo com apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, além do disparo que atingiu o hospital e vitimou o idoso, outros pontos da região de Gurigica e Jaburu ficaram com as marcas da violência: foi o caso de uma loja na Avenida Leitão da Silva, que ficou com os vidros quebrados, e um carro que estava estacionado perto do hospital. O veículo foi atingido por um tiro que entrou pela porta do carona e saiu pelo vidro, do outro lado.

Em um outro vídeo, morador mostra o buraco deixado pelo projétil na parede do corredor de um prédio. A imagem também traz o vidro estilhaçado da janela desse mesmo corredor.

Entenda o caso

Um paciente de 68 anos que estava internado em um hospital na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, morreu após ser atingido por uma bala perdida durante um tiroteio registrado durante a madrugada deste domingo (25) na região de Gurigica.

Segundo informações de familiares, Daniel Ribeiro Campos da Silva estava internado há dois anos em uma clínica de cuidados paliativos Total Health que fica dentro do Complexo Life Vix Mall, no quinto andar, ao lado do hospital MedSênior, após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC). A bala teria atravessado a parede e atingido o paciente na têmpora.

De acordo com familiares da vítima que estiveram no hospital e conversaram com a reportagem da TV Gazeta, a bala ficou alojada no crânio e o idoso não resistiu aos ferimentos.

Bala atingiu a janela de vidro de um comércio na rua lateral ao hospital onde idoso morreu Crédito: TV Gazeta

Uma acompanhante de paciente do hospital, que não quis se identificar, contou que o tiroteio começou por volta das 2h50 e que teria durado mais de meia hora. Depois, esporadicamente, o barulho dos tiros e clarão do foguetório retornava, tendo sido possível ouvir até rajadas de metralhadora. O que ficou da noite foi muito medo de se deslocar pelo quarto, principalmente de chegar perto da parede.

O governador Renato Casagrande informou em rede social que está acompanhando o caso e que as forças policiais estão respondendo ao crime e investigando os motivos do tiroteio que vitimou o paciente.

Estou acompanhando de perto o caso ocorrido nesta madrugada em Gurigica e na Av. Leitão da Silva. Estamos com toda nossa força policial respondendo a esse ato criminoso e investigando as razões do conflito que levaram a perdas de vidas inocentes. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) June 25, 2023

Segundo informações da Polícia Militar , traficantes realizaram vários disparos de arma de fogo e jogaram pregos e pedras na avenida Leitão da Silva na altura de um supermercado. Ainda segundo a PM vários tiros foram direcionados aos policiais, que acabaram encurralados próximo ao complexo de saúde.

Depois que foram informados da morte do paciente por bala perdida, os policiais chegaram a orientar os enfermeiros da clínica a retirar os pacientes em áreas mais expostas aos projéteis disparados pela áreas ao redor.

Polícia Civil foi procurada para dar mais detalhes sobre o caso, mas ainda não deu retorno; quando isso ocorrer este texto será atualizado.

O que dizem as empresas de saúde

A Total Health informou, por nota, que lamenta profundamente o ocorrido e que está prestando toda a assistência à família do paciente neste momento de dor, diante de um problema de segurança pública que nos atinge de forma tão dura.

"A empresa reitera ainda que tomou todas as providências para garantir rápida assistência e salvar a vida do paciente que, infelizmente, não resistiu e veio a óbito. A empresa segue à disposição da família e das autoridades competentes para prestar esclarecimentos", disse, por nota.

A MedSênior informou que o paciente atingido por um tiro na madrugada deste domingo estava internado nas instalações de uma clínica de cuidados paliativos instalada no Life Vix Mall, na avenida Leitão da Silva, em Vitória.

"É importante ressaltar que a clínica não faz parte da MedSênior, sendo uma entidade distinta e independente. Por estar localizado nas proximidades, o Hospital MedSênior foi acionado para prestar apoio no atendimento da vítima, que chegou a dar entrada no hospital, mas, infelizmente, já tinha ido a óbito", informou, por nota.

Já a Unimed Vitória informou que o paciente vítima de bala perdida era um de seus beneficiários e encontrava-se em tratamento em uma das clínicas que fazem parte de sua rede de prestadores. "A cooperativa lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com todos os familiares. Por tratar-se de um caso de segurança pública, esperamos que as autoridades tomem as devidas providências para garantir a segurança dos cidadãos", ressaltou a cooperativa, por nota.