Tiroteio em Gurigica: acompanhante relata como foi a madrugada de terror

"Madrugada de muita angústia, medo e aflição." Foi assim que uma acompanhante que estava junto com a mãe no hospital ao lado da unidade de saúde onde um idoso morreu, no leito, após ser atingido por uma bala perdida em Gurigica, Vitória , descreveu os momentos que passou neste domingo (25).

Em um relato (confira no vídeo acima) enviado para a reportagem de A Gazeta, ela contou que tinha medo até de se aproximar das paredes, temendo a possibilidade de uma bala perdida.

Entenda

Um paciente de 68 anos que estava internado em um hospital na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, morreu após ser atingido por uma bala perdida durante um tiroteio registrado durante a madrugada deste domingo (25) na região de Gurigica.

Segundo informações de familiares, Daniel Ribeiro Campos da Silva estava internado havia dois anos na clínica de cuidados paliativos Total Health, que fica dentro do Complexo Life Vix Mall, no quinto andar, ao lado do hospital MedSênior, após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC). A bala teria atravessado a parede e atingido o paciente na têmpora.

De acordo com familiares da vítima que estiveram no hospital e conversaram com a reportagem da TV Gazeta, a bala ficou alojada no crânio e o idoso não resistiu aos ferimentos.

Pelo menos três prédios localizados no bairro Bento Ferreira, em Vitória, também foram atingidos por balas perdidas durante a madrugada. Eles ficam perto do local onde o tiroteio aconteceu. Em uma das ruas da região, um veículo chegou a ser incendiado, segundo moradores.

De acordo com apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, além do disparo que atingiu o hospital e vitimou o idoso, outros pontos da região de Gurigica ficaram com as marcas da violência: foi o caso de uma loja na Avenida Leitão da Silva, que ficou com os vidros quebrados, e um carro que estava estacionado perto do hospital. O veículo foi atingido por um tiro que entrou pela porta do carona e saiu pelo vidro, do outro lado.

Segundo informações da Polícia Militar , traficantes realizaram vários disparos de arma de fogo e jogaram pregos e pedras na avenida Leitão da Silva na altura de um supermercado. Ainda segundo a PM, vários tiros foram direcionados aos policiais, que acabaram encurralados próximo ao complexo de saúde.

Depois que foram informados da morte do paciente por bala perdida, os policiais chegaram a orientar os enfermeiros da clínica a retirar os pacientes em áreas mais expostas aos projéteis disparados pela áreas ao redor.

Polícia Civil foi procurada para dar mais detalhes sobre o caso, mas ainda não deu retorno; quando isso ocorrer este texto será atualizado.

Bala atingiu a janela de vidro de um comércio na rua lateral ao hospital onde idoso morreu Crédito: TV Gazeta

A Total Health informou, por nota, que lamenta profundamente o ocorrido e que está prestando toda a assistência à família do paciente neste momento de dor, diante de um problema de segurança pública que nos atinge de forma tão dura.

"A empresa reitera ainda que tomou todas as providências para garantir rápida assistência e salvar a vida do paciente que, infelizmente, não resistiu e veio a óbito. A empresa segue à disposição da família e das autoridades competentes para prestar esclarecimentos", disse, por nota.

A MedSênior informou que o paciente atingido por um tiro na madrugada deste domingo estava internado nas instalações de uma clínica de cuidados paliativos instalada no Life Vix Mall, na avenida Leitão da Silva, em Vitória.

"É importante ressaltar que a clínica não faz parte da MedSênior, sendo uma entidade distinta e independente. Por estar localizado nas proximidades, o Hospital MedSênior foi acionado para prestar apoio no atendimento da vítima, que chegou a dar entrada no hospital, mas, infelizmente, já tinha ido a óbito", informou, por nota.