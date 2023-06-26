Morte em Gurigica: as versões que tentam explicar tiroteio em Vitória

Uma série de eventos envolvendo traficantes e policiais militares, que teve início ainda no começo da tarde de sábado (24), levaram à morte de um adolescente de 16 anos e de um paciente de 65 anos no leito de um hospital, no bairro Gurigica, em Vitória. A intensa demonstração de poder bélico por parte da facção criminosa que domina a região levou medo aos moradores da Capital, e deixou marcas de tiros em paredes, vidraças e veículos.
A Gazeta conversou com moradores da região e reuniu informações dos boletins de ocorrência registrados pela Polícia Militar, assim como aquelas divulgadas em entrevista coletiva pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), realizada no fim da tarde de domingo (25).
Na versão de moradores, a morte do adolescente, com sinais de espancamento, por volta das 23h30 de sábado (24), teria sido o estopim para a revolta de traficantes da região, que culminou no tiroteio durante a madrugada de domingo (25), em Vitória. A polícia disse que investiga o espancamento do menor e pede que qualquer pessoa que tenha informação denuncie.
Veja abaixo a linha do tempo e as versões dos fatos ocorridos entre a tarde do sábado (24) e a madrugada de domingo (25) na região de Gurigica.
O que dizem as autoridades
Assembleia Legislativa
Em nota, a presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo classificou como "fim de semana de terror" o episódio ocorrido na região da Avenida Leitão da Silva, em Vitória. "Nossos cumprimentos aos valorosos policiais que, diuturnamente, colocam suas vidas em risco para coibir a criminalidade em nosso Estado. Na Assembleia, colocamos a Comissão de Segurança, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense, para acompanhar o caso que vitimou inocentes. Não podemos permitir que bandidos instaurem o terror e o caos em nossas cidades após as forças de segurança cumprirem seu papel. Precisamos unir forças para que o crime não se instale e cresça em nosso Estado. Vamos garantir que nossas polícias atuem com o máximo rigor, contando com inteligência, equipamentos e treinamento adequado", diz a nota.
Prefeitura de Vitória
A Prefeitura de Vitória afirmou que a Guarda Municipal intensificou o patrulhamento em Gurigica e também em Jaburu. A guarda esteve presente no local e prestou apoio à Polícia Militar. Em nota, o município destacou o trabalho que fez na área de segurança pública, com o aumento no número de câmeras de videomonitoramento, cerco inteligente, novos veículos para a guarda e trabalho de inteligência. Destacou ainda a atuação no município nas áreas de educação, qualificação, emprego e assistência social.
Ministério Público do Espírito Santo
O MPES também lamentou os fatos ocorridos no bairro Gurigica e imediações, em Vitória, e disse que "trabalha diuturnamente ao lado dos órgãos de segurança pública e do sistema de Justiça capixaba, para combater a criminalidade, por meio de trabalho de inteligência e ostensivo, a fim de garantir tranquilidade e ordem social à população". O órgão informou ainda que está tomando as providências cabíveis "para pôr fim aos atos que causaram pânico aos moradores".