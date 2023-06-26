Região do Morro do Jaburu, onde tiro fatal teria sido disparado Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo

De acordo com a corporação, o resultado que mostra as características da bala descartam a possibilidade de o disparo ter saído de uma arma da Polícia Militar . Isso porque as ranhuras do projétil, que são uma espécie de "identidade", mostram que ele não era de nenhuma arma utilizada pela PM.

No domingo (25), o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, afirmou que trabalhos iniciais da perícia mostraram que o tiro foi dado a cerca de 33 metros de distância do hospital.

"A perícia esteve no local na madrugada e eu solicitei que ela retornasse pela manhã, para ter uma melhor visibilidade, e eles então traçaram a trajetória do projétil, que vem numa linha descendente, do morro para a pista, a aproximadamente 33 metros do hospital. A princípio, o projétil é de uma pistola. Mas pistola, a uma distância dessa, não ultrapassaria uma parede de tijolo ou concreto", declarou Arruda um dia antes de a própria perícia apontar que o tiro é de pistola.

Your browser does not support the audio element. Tiro que atingiu hospital e matou paciente partiu de pistola, diz perícia

Nesta segunda (26), durante coletiva de imprensa, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) afirmou que a parede do hospital que foi perfurada era de drywall (parede de placa de gesso), por isso, mais frágil.

Entenda

A madrugada de domingo (25) foi marcada por uma sequência de tiros na região de Gurigica, em Vitória, que terminou com uma parede de hospital perfurada e um paciente morto vítima de bala perdida. Além disso, prédios de regiões próximas foram atingidos.

Antes da madrugada de terror, uma série de ocorrências foram registradas na Capital. Entre elas, o espancamento e morte de um adolescente de 16 anos, identificado como Carlos Eduardo Cabral de Oliveira, que levou aos tiroteios e à tragédia na Capital, a morte de um homem que sofreu tentativa de sequestro e confronto com a Polícia Militar.

Apesar de não confirmar que os disparos tenham sido represália a alguma ação anterior, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, divulgou no domingo (25) algumas ocorrências que aconteceram em Vitória, durante a noite de sábado (24), que podem ter alguma relação com o terror na Avenida Leitão da Silva durante a madrugada de domingo. A Gazeta elencou os casos em ordem cronológica. Veja:

18h: Drogas apreendidas em Gurigica

Às 18h, uma equipe da Polícia Militar apreendeu drogas em Gurigica, na divisa com São Benedito. Na ocasião, segundo o comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus, dois suspeitos viram os agentes, correram e abandonaram os entorpecentes.

20h: Tentativa de sequestro e morte

Às 20h, um homem foi morto no bairro São Cristóvão, próximo ao Horto de Maruípe. De acordo com a Sesp, Samuel Cesquini da Silva, vulgo Samulouco, de 23 anos, sofreu uma tentativa de sequestro. Ele reagiu e foi executado com tiros de pistola e fuzil. Segundo a polícia, ele teria passagem por tráfico de drogas.

21h: Confronto e suspeito baleado

Às 21h houve um confronto entre suspeitos e policiais no Morro do Macaco, em Tabuazeiro. Um homem de 22 anos foi baleado na coxa esquerda. De acordo com a Sesp, ele estaria com uma pistola e drogas, e teria três passagens por tráfico de drogas. Ele foi socorrido com vida ao hospital.

23h28: Adolescente espancado e morto

Às 23h28, um adolescente de 16 anos, identificado como Carlos Eduardo Cabral de Oliveira, deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) com sinais de espancamento, sobretudo no pescoço. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a Sesp, o rapaz foi encontrado ferido em uma escadaria de Gurigica e levado ao hospital por moradores. O coronel Ramalho afirmou que as investigações iniciais apontam que ele teria sido espancado por traficantes, após falhar em avisar sobre a chegada da polícia no local.

No dia 13 de junho deste ano, esse mesmo adolescente também teria sido espancado por traficantes em Aracruz, no Norte do Estado. De acordo com a polícia, o adolescente já havia sido apreendido por tráfico de drogas.

2h37: Caos na Leitão da Silva

Às 2h37, quem estava perto da região de Gurigica ouviu muitas rajadas de tiros, inclusive de fuzil. Isso porque, segundo a Sesp, criminosos desceram do morro em direção à Avenida Leitão da Silva, onde começaram a disparar. Um carro chegou a ser incendiado, na altura do bairro Bento Ferreira. No mesmo bairro, pelo menos três prédios foram atingidos por balas perdidas.

A PM chegou ao local e começou a pedir reforços. Houve intensa troca de tiros. Vidros de um estabelecimento comercial foram atingidos. Um carro que estava estacionado na região e uma viatura da Guarda Municipal também foram perfurados pelas balas.

3h39: Paciente é atingido em leito