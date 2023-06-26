Paciente morto em hospital por bala perdida é enterrado em Vitória

Daniel Ribeiro Campos da Silva, de 68 anos, vítima de uma bala perdida durante o intenso tiroteio ocorrido na região de Gurigica na madrugada deste domingo (25), foi enterrado no fim da manhã desta segunda-feira (26), no cemitério de Maruípe, em Vitória. O projétil atravessou a parede da unidade de saúde, que fica na Avenida Leitão da Silva, durante o tiroteio. A bala ficou alojada no crânio da vítima.
Amigos e familiares se reuniram para o último adeus a Daniel. A perita aposentada Jerusa Durr Aguiar, de 72 anos, conversou com o repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, e disse que o homem estava se recuperando bem de um AVC que sofreu há dois anos e seguindo o tratamento.
"Tinha dificuldade para falar, mas ele era lúcido, era alegre, mesmo internado era vaidoso"
A família cobra das forças policiais uma investigação para saber de onde saiu o tiro que matou Daniel Ribeiro.
“Eu trabalhei tantos anos na polícia técnica e já participei de muitas situações graves, mas quando é com a gente, nunca pensamos que vai acontecer. A gente veio solicitar que o delegado da DHPP faça recolhimento de todas as armas da PM. Não sou a favor do tráfico, pelo contrário, mas quem pode afirmar que foi o disparo foi do tráfico? E se foi da troca de tiros da PM?", questionou a mulher.
Investigações
A bala perdida que perfurou a parede de um hospital em Gurigica, Vitória, neste domingo (25), e atingiu o idoso que estava no leito, teria partido do morro em direção à pista da Avenida Leitão da Silva, conforme a perícia da Polícia Civil. A informação foi confirmada pelo delegado-geral da corporação, José Darcy Arruda.
"A perícia esteve no local na madrugada e eu solicitei que ela retornasse pela manhã, para ter uma melhor visibilidade, e eles então traçaram a trajetória do projétil, que vem numa linha descendente, do morro para a pista, a aproximadamente 33 metros do hospital. A princípio, o projétil é de uma pistola. Mas pistola, a uma distância dessa, não ultrapassaria uma parede de tijolo ou concreto", declarou Arruda.
Diante disso, tudo leva a crer que o disparo tenha partido da arma de algum criminoso, já que, segundo o coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar, os agentes não subiram o morro durante a madrugada.
"A PM não chegou a subir por questão tática. Subir naquele momento de enfrentamento geraria uma situação de muito mais disparos em todas as direções, e o bandido inconsequente atira a esmo. Fizemos a opção tática de não subir na madrugada para evitar mais confrontos e preservar qualquer tipo, inclusive, de bala perdida", pontuou.
"O que estamos vendo são jovens inconsequentes que vivem do tráfico e são extremamente violentos. Esse enfrentamento não pode ser um trabalho exclusivo da Segurança Pública. Precisamos do apoio do Poder Judiciário, Ministério Público. Precisamos de mandados de busca e apreensão e de prisão para entrarmos com força nesses morros", ponderou o coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social.
Cronologia do terror
As forças de segurança do Estado estão investigando o que motivou a sequência de disparos na Avenida Leitão da Silva, em Gurigica, Vitória, que acabaram perfurando a parede, atingindo e matando um idoso no leito de um hospital da região, na madrugada deste domingo (25). Antes da ocorrência, duas mortes foram registradas na região, além de um homem baleado em confronto com a PM.
Apesar de não confirmar que os disparos tenham sido represália a alguma ação anterior, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, divulgou algumas ocorrências que aconteceram em Vitória, durante a noite de sábado (24), que podem ter alguma relação com o terror na Avenida Leitão da Silva durante a madrugada de domingo. A Gazeta elencou os casos em ordem cronológica. Veja:
18h: Drogas apreendidas em Gurigica
Às 18h, uma equipe da Polícia Militar apreendeu drogas em Gurigica, na divisa com São Benedito. Na ocasião, segundo o comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus, dois suspeitos viram os agentes, correram e abandonaram os entorpecentes.
20h: Tentativa de sequestro e morte
Às 20h, um homem foi morto no bairro São Cristóvão, próximo ao Horto de Maruípe. De acordo com a Sesp, Samuel Cesquini da Silva, vulgo Samulouco, de 23 anos, sofreu uma tentativa de sequestro. Ele reagiu e foi executado com tiros de pistola e fuzil. Segundo a polícia, ele teria passagem por tráfico de drogas.
21h: Confronto e suspeito baleado
Às 21h houve um confronto entre suspeitos e policiais no Morro do Macaco, em Tabuazeiro. Um homem de 22 anos foi baleado na coxa esquerda. De acordo com a Sesp, ele estaria com uma pistola e drogas, e teria três passagens por tráfico de drogas. Ele foi socorrido com vida ao hospital.
23h28: Adolescente espancado e morto
Às 23h28, um adolescente de 16 anos, identificado como Carlos Eduardo Cabral de Oliveira, deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) com sinais de espancamento, sobretudo no pescoço. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
De acordo com a Sesp, o rapaz foi encontrado ferido em uma escadaria de Gurigica e levado ao hospital por moradores. O coronel Ramalho afirmou que as investigações iniciais apontam que ele teria sido espancado por traficantes, após falhar em avisar sobre a chegada da polícia no local.
No dia 13 de junho deste ano, esse mesmo adolescente também teria sido espancado por traficantes em Aracruz, no Norte do Estado. De acordo com a polícia, o adolescente já havia sido apreendido por tráfico de drogas.
2h37: Caos na Leitão da Silva
Às 2h37, quem estava perto da região de Gurigica ouviu muitas rajadas de tiros, inclusive de fuzil. Isso porque, segundo a Sesp, criminosos desceram do morro em direção à Avenida Leitão da Silva, onde começaram a disparar. Um carro chegou a ser incendiado, na altura do bairro Bento Ferreira. No mesmo bairro, pelo menos três prédios foram atingidos por balas perdidas.
A PM chegou ao local e começou a pedir reforços. Houve intensa troca de tiros. Vidros de um estabelecimento comercial foram atingidos. Um carro que estava estacionado na região e uma viatura da Guarda Municipal também foram perfurados pelas balas.
3h39: Paciente é atingido em leito
Às 3h39, o paciente Daniel Ribeiro Campos da Silva, de 68 anos, morreu após ser atingido por uma bala perdida no leito do hospital em que estava internado. O projétil atravessou a parede da unidade de saúde, que fica na Avenida Leitão da Silva, durante o tiroteio.
Segundo a perícia da Polícia Civil, o disparo teria partido da parte de cima do morro. "A perícia esteve no local à noite e eu solicitei que ela retornasse pela manhã, para ter uma melhor visibilidade, e eles então traçaram a trajetória do projétil, que vem numa linha descendente, do morro para a pista, a aproximadamente 33 metros do hospital", declarou o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.
Agora, as investigações continuam, para identificar de onde partiram os disparos e a motivação para os ataques. Além disso, o policiamento segue reforçado na região de Gurigica, Jaburu, Tabuazeiro e entorno.