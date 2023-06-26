“Guerra do Iraque”: moradores relatam noite de terror e tiros em Vitória

A reportagem de A Gazeta ouviu relatos de pessoas que moram na região. Sob anonimato, com medo de serem identificados, eles contaram que o tiroteio do último fim de semana foi mais intenso que outros ocorridos nos últimos tempos.

“A gente ouve tudo, é como se tivesse lá, as comunidades são próximas. A comunidade é separada por uma pedra, e as lideranças são diferentes. No período do acontecido a gente ficou muito preocupado. Quem tem filho, neto adolescente, não sabe se eles já chegaram em casa e, para dormir fica difícil”, contou um morador do Morro da Floresta, que fica próximo de Jaburu e Gurigica.

"Foi um momento de muito transtorno, caos total, parecia que estávamos no Iraque, com tanto tiro" X -

“Isso aconteceu no sábado para domingo, por volta de 8h da noite já subiu uma viatura e começou uma noite de muito transtorno, onde veio a falecer um jovem na comunidade estrangulado”, relembrou um morador de Gurigica.

“Todos falam que esse jovem foi morto pela mão dos policiais, com excesso de pancada, porrada e largou ele abandonado e foi embora. Houve uma grande troca de tiros, com a alegação de que os tiros vieram do pessoal do tráfico, mas também pode ter sido da arma da polícia. Tem que ver se a bala é da polícia, fazer uma análise melhor. Foi uma noite de muito terror”, pontuou.

Sobre a acusação feita pelo morador, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, afirmou que as investigações iniciais apontam que o adolescente teria sido espancado por traficantes, após falhar em avisar sobre a chegada da polícia no local. “O que não justifica é uma ação como o que vimos na Avenida Leitão da Silva, subjugando a população”, comentou. Ramalho reiterou que a morte do adolescente vai ser investigada

Moradores cobram o Estado

Além dos desabafos, os moradores também cobraram o Estado, a respeito de ações sociais e serviços públicos na comunidade.

“O Estado está sendo negligente, muitas vezes entra no bairro somente com as forças policiais, e quando chega, vem com truculência, não é de uma forma legal. Já fui abordado de forma grosseira pelos policiais”, alegou o morador.

"Precisamos de uma polícia que interaja com a comunidade e não crie medo" X -

“Precisamos de oportunidades para os jovens, muitas vezes eles entram no crime porque não tem oportunidade. Não tem nada aqui através do governo do Estado que interaja com a juventude. Temos uma base do CRJ (Centro de Referência das Juventudes) em Itararé, e é preciso trazer esse equipamento aqui para a comunidade”, manifestou.

Entenda o ocorrido

"A perícia esteve no local na madrugada e eu solicitei que ela retornasse pela manhã, para ter uma melhor visibilidade, e eles então traçaram a trajetória do projétil, que vem numa linha descendente, do morro para a pista, a aproximadamente 33 metros do hospital. A princípio, o projétil é de uma pistola. Mas pistola, a uma distância dessa, não ultrapassaria uma parede de tijolo ou concreto", declarou Arruda.

Diante disso, tudo leva a crer que o disparo tenha partido da arma de algum criminoso, já que, segundo o coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar , os agentes não subiram o morro durante a madrugada.

"A PM não chegou a subir por questão tática. Subir naquele momento de enfrentamento geraria uma situação de muito mais disparos em todas as direções, e o bandido inconsequente atira a esmo. Fizemos a opção tática de não subir na madrugada para evitar mais confrontos e preservar qualquer tipo, inclusive, de bala perdida", pontuou.

Cronologia do terror

As forças de segurança do Estado ainda investigam o que motivou a sequência de disparos na Avenida Leitão da Silva , em Gurigica. Antes da ocorrência, duas mortes foram registradas na região, além de um homem baleado em confronto com a Polícia Militar.

Apesar de não confirmar que os disparos tenham sido represália a alguma ação anterior, Alexandre Ramalho divulgou algumas ocorrências que aconteceram em Vitória, durante a noite de sábado (24), que podem ter alguma relação com o terror na Avenida Leitão da Silva durante a madrugada de domingo.

18h - Drogas apreendidas em Gurigica:

Uma equipe da Polícia Militar apreendeu drogas em Gurigica, na divisa com São Benedito. Na ocasião, segundo o comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus, dois suspeitos viram os agentes, correram e abandonaram os entorpecentes.



20h - Tentativa de sequestro e morte:

Um homem foi morto no bairro São Cristóvão, próximo ao Horto de Maruípe. De acordo com a Sesp, Samuel Cesquini da Silva, vulgo Samulouco, de 23 anos, sofreu uma tentativa de sequestro. Ele reagiu e foi executado com tiros de pistola e fuzil. Segundo a polícia, ele teria passagem por tráfico de drogas.



21h - Confronto e suspeito baleado:

Houve um confronto entre suspeitos e policiais no Morro do Macaco, em Tabuazeiro. Um homem de 22 anos foi baleado na coxa esquerda. De acordo com a Sesp, ele estaria com uma pistola e drogas, e teria três passagens por tráfico de drogas. Ele foi socorrido com vida ao hospital.



23h28 - Adolescente espancado e morto:

Um adolescente de 16 anos, identificado como Carlos Eduardo Cabral de Oliveira, deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) com sinais de espancamento, sobretudo no pescoço. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a Sesp, o rapaz foi encontrado ferido em uma escadaria de Gurigica e levado ao hospital por moradores. O coronel Ramalho afirmou que as investigações iniciais apontam que ele teria sido espancado por traficantes, após falhar em avisar sobre a chegada da polícia no local.

No dia 13 de junho deste ano, esse mesmo adolescente também teria sido espancado por traficantes em Aracruz, no Norte do Estado. De acordo com a polícia, o adolescente já havia sido apreendido por tráfico de drogas.



2h37- Caos na Leitão da Silva:

Quem estava perto da região de Gurigica ouviu muitas rajadas de tiros, inclusive de fuzil. Isso porque, segundo a Sesp, criminosos desceram do morro em direção à Avenida Leitão da Silva, onde começaram a disparar. Um carro chegou a ser incendiado, na altura do bairro Bento Ferreira. No mesmo bairro, pelo menos três prédios foram atingidos por balas perdidas.

A Polícia Militar chegou ao local e começou a pedir reforços. Houve intensa troca de tiros. Vidros de um estabelecimento comercial foram atingidos. Um carro que estava estacionado na região e uma viatura da Guarda Municipal também foram perfurados pelas balas.

3h39 - Paciente é atingido em leito:

O paciente Daniel Ribeiro Campos da Silva, de 68 anos, morreu após ser atingido por uma bala perdida no leito do hospital em que estava internado. O projétil atravessou a parede da unidade de saúde, que fica na Avenida Leitão da Silva, durante o tiroteio.

Segundo a perícia da Polícia Civil, o disparo teria partido da parte de cima do morro. "A perícia esteve no local à noite e eu solicitei que ela retornasse pela manhã, para ter uma melhor visibilidade, e eles então traçaram a trajetória do projétil, que vem numa linha descendente, do morro para a pista, a aproximadamente 33 metros do hospital", declarou o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.