Nova contribuição sindical revive obrigação que só afasta o trabalhador

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A nova contribuição está sendo vendida como uma taxa negocial para arcar com as negociações coletivas e, diferentemente do imposto, só passaria a ser obrigatória caso aprovada em assembleia de cada categoria. A proposta também estabelece um teto de 1% do salário anual do trabalhador para a cobrança, o que pode chegar a até três dias e meio de trabalho, sendo que até 2017 o valor recolhido era equivalente a um dia por ano. Esse teto, portanto, pode aumentar o rombo no bolso do trabalhador.

A arrecadação do imposto sindical no seu derradeiro ano de obrigatoriedade, em 2017, chegou a R$ 3,6 bilhões. Em 2023, a previsão é que esse valor não deve passar dos R$ 70 milhões.

Ao vincular a aprovação do acordo coletivo ao pagamento da nova contribuição, a compulsoriedade acaba ficando implícita. A representação sindical é importante na defesa dos interesses trabalhistas, mas a obrigatoriedade do pagamento de qualquer "contribuição" só serve para afastar ainda mais o trabalhador, sobretudo dentro do modelo sindical brasileiro, que só permite uma representação por categoria.

A modernização sindical, hoje, passaria obrigatoriamente por essa mudança. Sem monopólios, os empregados conseguiriam comparar os resultados dos serviços prestados e escolher os sindicatos mais eficientes.