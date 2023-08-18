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Opinião da Gazeta

Agronegócio capixaba cada vez mais tecnológico e sustentável

Dos 17 milhões de ovos produzidos por Santa Maria de Jetibá anualmente ao R$ 1 bilhão em vendas de cafés especiais movimentados no Estado no ano passado, há a consolidação de uma cadeia diversificada de produtos esquentando a economia

Públicado em 

18 ago 2023 às 01:00

Colunista

Agronegócio será um dos grandes responsáveis pela geração de riquezas no Espírito Santo em 2023
Agronegócio será um dos grandes responsáveis pela geração de riquezas no Espírito Santo em 2023 Crédito: Shutterstock
Os números expressivos do agronegócio no Espírito Santo, que responde por 30% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual e emprega um terço da população economicamente ativa, dão a dimensão do papel do setor na produção de riquezas local. E as expectativas para 2023 são ainda mais animadoras: neste ano, o Espírito Santo deve bater recorde na exportação de produtos do agronegócio, com a previsão de superar os  US$ 2 bilhões, o equivalente a R$ 10 bilhões.
As cifras vieram diretamente da apresentação do secretário estadual de Agricultura, Enio Bergoli, na abertura do TecnoAgro 2023, evento realizado pela Rede Gazeta que está sendo realizado até esta sexta-feira (18) em Linhares, Norte do Espírito Santo.
O agronegócio, como um conjunto de atividades que une a agropecuária à indústria, ao comércio e ao setor de serviços, se fortalece com os avanços tecnológicos que otimizam a produção, tanto em qualidade quanto em quantidade, e geram mais eficiência nos processos produtivos.  Os investimentos em inovação são responsáveis por resultados robustos e sistematizados. O Tecnoagro é um espaço de integração dessas tendências, que reforçam o dinamismo desse setor.
Dos 17 milhões de ovos produzidos por Santa Maria de Jetibá anualmente ao R$ 1 bilhão em vendas de cafés especiais movimentados no Estado no ano passado, há a consolidação de uma cadeia diversificada de produtos esquentando a economia, para além das meras commodities. E a tecnologia no meio rural é imprescindível nessa distinção.
Ao mesmo tempo, não há desenvolvimento pleno sem proteção ambiental. O que vai permitir a prosperidade do agronegócio é a sustentabilidade, com uso responsável dos recursos hídricos e preservação florestal. Também aqui iniciativas científicas e tecnológicas contribuem para o equilíbrio. Um passo importante em um mundo no qual o consumo está cada vez mais atrelado a produtos originados de processos mais humanizados e com  respeito ao meio ambiente.
O Tecnoagro celebra esse pacto ao estimular a capacidade inovadora de setor tão substancial para o Estado. O agronegócio, com estratégia governamental, planejamento e empreendedorismo, pode produzir um futuro ainda mais moderno e arrojado para o Espírito Santo.

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