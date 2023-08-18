Agronegócio capixaba cada vez mais tecnológico e sustentável

Agronegócio será um dos grandes responsáveis pela geração de riquezas no Espírito Santo em 2023 Crédito: Shutterstock

As cifras vieram diretamente da apresentação do secretário estadual de Agricultura, Enio Bergoli, na abertura do TecnoAgro 2023 , evento realizado pela Rede Gazeta que está sendo realizado até esta sexta-feira (18) em Linhares , Norte do Espírito Santo.

O agronegócio, como um conjunto de atividades que une a agropecuária à indústria, ao comércio e ao setor de serviços, se fortalece com os avanços tecnológicos que otimizam a produção, tanto em qualidade quanto em quantidade, e geram mais eficiência nos processos produtivos. Os investimentos em inovação são responsáveis por resultados robustos e sistematizados. O Tecnoagro é um espaço de integração dessas tendências, que reforçam o dinamismo desse setor.

Dos 17 milhões de ovos produzidos por Santa Maria de Jetibá anualmente ao R$ 1 bilhão em vendas de cafés especiais movimentados no Estado no ano passado, há a consolidação de uma cadeia diversificada de produtos esquentando a economia, para além das meras commodities. E a tecnologia no meio rural é imprescindível nessa distinção.

Ao mesmo tempo, não há desenvolvimento pleno sem proteção ambiental. O que vai permitir a prosperidade do agronegócio é a sustentabilidade, com uso responsável dos recursos hídricos e preservação florestal. Também aqui iniciativas científicas e tecnológicas contribuem para o equilíbrio. Um passo importante em um mundo no qual o consumo está cada vez mais atrelado a produtos originados de processos mais humanizados e com respeito ao meio ambiente.