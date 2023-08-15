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Preocupante é que a nova vara criada para julgar crimes contra crianças e adolescentes vai herdar, de acordo com reportagem da Gazeta , mais de 16 mil casos. Isso somando-se os 2.254 processos da 5ª Vara Criminal de Vitória, a unidade que deu origem à Veca, e os 13.813 investigações acumuladas na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que podem ou não chegar a processos e ações penais. Mesmo que não seja o número exato, é uma herança que, se não for bem administrada, vai comprometer a atuação da nova vara.

É uma carga pesada, mas que precisa ser levada com empenho para interromper o ciclo de impunidade. A lentidão da Justiça é mais uma violência contra crianças e adolescentes. Não é incomum que vítimas denunciem agressões sexuais na infância e cheguem à vida adulta sem verem o resultado . Violências que, em 70% dos casos, ocorrem no ambiente doméstico e deixam marcas que não se apagam ao longo de toda a vida. Quando a Justiça não é feita, essas vítimas continuam sendo violentadas pelo próprio sistema, que não as acolhe e defende.

Por ano, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente recebe via Disque-Denúncia aproximadamente 6 mil denúncias. É preciso fôlego investigativo para evitar o represamento desses casos. No fim, nem todas se tornam ações penais. Mas é estarrecedor que essa violência se repita tanto, a ponto de sobrecarregar a polícia e a Justiça.

Oficialmente, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) está com expectativa de iniciar as atividades da Veca com cerca de 2 mil processos, e justifica isso pelo fato de que nem todos os casos da DPCA vão virar ações penais.