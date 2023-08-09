Serviço público: por menos privilégios e mais eficiência

Gastos com funcionalismo Crédito: Amarildo

Tudo se resume a um impasse legal sobre o rito legislativo que passou a ser imposto para determinar os reajustes, visto que o teto salarial do funcionalismo, atualmente em R$ 41,6 mil mensais, é justamente o salário dos ministros do Supremo. Com esse gatilho, os salários dos desembargadores do TJES, dos procuradores de Justiça do MPES e dos conselheiros do TCES passaram de R$ 35.462,22 para 37.589,96.

E o que salta aos olhos é que se trata de uma parcela privilegiada do funcionalismo. Porque o serviço público é um retrato do Brasil, também desigual. Não dá para colocar no mesmo saco os servidores que atuam na ponta e encaram diariamente as deficiências nas entregas à população, com salários bem mais baixos.

Com o encaminhamento da reforma tributária , a reforma administrativa gestada no governo Bolsonaro está voltando ao foco, mesmo que timidamente. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, vem defendendo a volta da sua tramitação, enquanto o governo federal ensaia uma nova proposta. Certo é que o Brasil já aguarda tempo demais para modernizar o seu serviço público com esforços direcionados à redução drástica dos privilégios e ao ganho de eficiência.

Por exemplo, os supersalários. É uma afronta que, em pleno 2023, uma pequena casta ainda engorde os bolsos com eles. De acordo com reportagem do Estadão, são 25 mil servidores que ganham acima do teto e custa R$ 3,9 bi aos cofres públicos por ano . O levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP) apontou que o valor máximo recebido por um servidor em 2022 foi de R$ 302,2 mil mensais, o que equivale a 54 vezes o salário médio de um funcionário público no país, que no período era de R$ 5,6 mil. Como chegam a essa cifra astronômica? Com os bons e velhos auxílios e penduricalhos.