BR 101: agora há mais uma razão importante para agilizar as obras

É uma decisão crucial para o Espírito Santo, pois vai determinar o destino da obra de infraestrutura mais relevante dos últimos dez anos em terras capixabas.

Uma rodovia mais segura também será fundamental para o desenvolvimento do turismo, setor que já está sendo colocado como central para o futuro econômico capixaba.

A possibilidade de um acordo entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Ecorodovias vai dar mais agilidade à retomada das obras, um passo que corta caminhos no processo de relicitação, que pode se arrastar por cinco anos. Metade de uma década é tempo demais para uma obra tão urgente. E cada vez mais imprescindível.