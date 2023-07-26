Decreto de Lula não é bala de prata para o controle de armas no país

Decreto de armas do governo federal Crédito: Stockphotos

esquema de venda de armas descortinado nesta terça-feira (25) pela Operação Crypta, da Polícia Civil, em quatro municípios capixabas mostrou como os avanços tecnológicos também facilitam o crime. Aplicativos de mensagem populares como o WhatsApp e o Telegram acabam se tornando canais eficientes para reunir quem procura uma arma e quem faz esse comércio ilegal. E o armamento é entregue em casa como em qualquer aplicativo de delivery.

Mas o que facilita de fato que uma arma passe de mão em mão é a falta de controle sobre a sua circulação. O governo Jair Bolsonaro promoveu um afrouxamento das regras que resultou numa explosão de registros: no Brasil, a variação foi de 260% entre 2017 (com 637.972 registros) e 2022 (com 2.300.178), de acordo com dados do Sistema Nacional da Polícia Federal organizados no 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

O acesso quase irrestrito às armas no governo Bolsonaro, para muitos especialistas, pode ter contribuído para abastecer o mercado ilegal, como o esquema desbaratado pela Operação Crypta. No ano passado, o jornal O Estado de S. Paulo apurou que o PCC utilizou a política de Bolsonaro para comprar armas legalmente através de laranjas que se registraram como CACs (caçadores, atiradores e colecionadores). Mas as armas também podem chegar às mãos de criminosos no comércio paralelo.

Lula faz bem ao endurecer as regras. Mas é preciso ter em mente que o decreto não será uma bala de prata para o controle armamentista no país, sobretudo porque pode abrir brechas para que o comércio ilegal siga prosperando, uma vez que vai restringir armas que até então estavam liberadas, as calibres 9mm e .40 e.45.

Um programa de recompra foi anunciado pelo governo federal para resolver essa questão, mas especialistas, como os ouvidos pelo colunista Marcelo Godoy do Estadão , temem que os valores oferecidos pelo governo fiquem muito abaixo dos oferecidos no mercado ilegal. O resultado pode ser o aumento do arsenal que circula entre os criminosos, com o desestímulo à manutenção das armas por quem as adquiriu dentro das regras antigas.

E o governo federal, através da Polícia Federal, não pode fechar os olhos para as fronteiras, o caminho de armas ilegais que inflam desde sempre os arsenais de organizações criminosas. Fiscalizações vão continuar sendo essenciais para reduzir a circulação de armamento, um desafio colossal diante da extensão do território brasileiro.