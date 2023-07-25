Turismo para todos os gostos no ES, só faltam os holofotes

O repórter da TV Gazeta Kaique Dias cobriu ao vivo o Festival de Forró de Itaúnas, na última sexta-feira (21) Crédito: Reprodução/TV Gazeta/Rafael Verli

As imagens de jovens dançando até de manhã confirmam o potencial do Espírito Santo para o turismo. Principalmente, apontam para a diversidade, com capacidade de atrair os mais diversos públicos e bolsos. O que falta é investimento mais organizado em infraestrutura, inclusive na melhoria da rede hoteleira, ainda com escassez de hotéis de alto padrão.

Da praia às montanhas, dos eventos e negócios ao agroturismo, houve evolução nos últimos anos, mas lenta e ainda aquém do que já poderia estar sendo oferecido no cardápio ao turista. O turismo no Espírito Santo ainda não está embalado para ser vendido como um produto, nem mesmo internamente.

Mesmo assim, houve crescimento no primeiro semestre deste ano de 3,1%, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Matéria do Bom Dia ES sobre o turismo no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O turismo, como já foi dito neste espaço, depende de investimentos privados, estimulados pelo poder público, com diferentes atribuições nas esferas federal, estadual e municipal. Ninguém faz nada sozinho. O governo estadual, diante das perdas previstas com a reforma tributária, começa a depositar suas fichas no setor, espera-se que de maneira organizada, para mudar a síndrome de patinho feio de um Estado com tantas belezas naturais e erguidas pelo homem.

Matéria do Bom Dia ES sobre o turismo no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A concessão do Pavilhão de Carapina, na Serra, à iniciativa privada é um importante passo para o turismo de negócios e eventos na Grande Vitória. Como sublinhou Abdo Filho em sua coluna, o Espírito Santo é privilegiado: "está a até 1h30, de avião, dos grandes centros do país. Um prato cheio para a indústria de eventos".