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Opinião da Gazeta

Turismo para todos os gostos no ES, só faltam os holofotes

Festival Nacional Forró de Itaúnas, mostrado ao vivo no Bom Dia ES, é exemplo de como os eventos podem atrair turistas e movimentar a economia do Estado

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 01:00

Públicado em 

25 jul 2023 às 01:00

Colunista

Bom dia ES
O repórter da TV Gazeta Kaique Dias cobriu ao vivo o Festival de Forró de Itaúnas, na última sexta-feira (21) Crédito: Reprodução/TV Gazeta/Rafael Verli
Quem acompanhou o Bom Dia ES, da TV Gazeta, na última sexta-feira (21) viu o repórter Kaique Dias entrando ao vivo diretamente de Itaúnas, no Norte do Estado, para mostrar o Festival Nacional Forró, em sua 21ª edição. Já eram mais de 8h da manhã, e a festa seguia incessantemente, com visitantes de todo o país (principalmente São Paulo, Minas e Bahia, mas também estrangeiros). Um festival que durou uma semana e provou seu sucesso, ancorado na relação de Itaúnas com o forró pé de serra que vem desde os anos 90.
As imagens de jovens dançando até de manhã confirmam o potencial do Espírito Santo para o turismo. Principalmente, apontam para a diversidade, com capacidade de atrair os mais diversos públicos e bolsos. O que falta é investimento mais organizado em infraestrutura, inclusive na melhoria da rede hoteleira, ainda com escassez de hotéis de alto padrão. 
Da praia às montanhas, dos eventos e negócios ao agroturismo, houve evolução nos últimos anos, mas lenta e ainda aquém do que já poderia estar sendo oferecido no cardápio ao turista. O turismo no Espírito Santo ainda não está embalado para ser vendido como um produto, nem mesmo internamente. 
Mesmo assim, houve crescimento no primeiro semestre deste ano de 3,1%, na comparação com o mesmo período do ano passado. 
Turismo
Matéria do Bom Dia ES sobre o turismo no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O turismo, como já foi dito neste espaço, depende de investimentos privados, estimulados pelo poder público, com diferentes atribuições nas esferas federal, estadual e municipal. Ninguém faz nada sozinho. O governo estadual, diante das perdas previstas com a reforma tributária, começa a depositar suas fichas no setor, espera-se que de maneira organizada, para mudar a síndrome de patinho feio de um Estado com tantas belezas naturais e erguidas pelo homem. 
Turismo
Matéria do Bom Dia ES sobre o turismo no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A concessão do  Pavilhão de Carapina, na Serra, à iniciativa privada é um importante passo para o turismo de negócios e eventos na Grande Vitória. Como sublinhou Abdo Filho em sua coluna, o Espírito Santo é privilegiado: "está a até 1h30, de avião, dos grandes centros do país. Um prato cheio para a indústria de eventos".
O Espírito Santo precisa criar uma cultura do turismo, que faça as pessoas terem boas experiências que garantam o boca a boca e o desejo de voltar. Trata-se de uma economia limpa se encarada de forma sustentável, sem a degradação do meio ambiente que, se for destruído, deixará de atrair o visitante. O turismo depende desse cuidado. 

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