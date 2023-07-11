Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Festival de Forró de Itaúnas 2023 terá Falamansa e Lucy Alves; veja programação
Forró pé de serra

Festival de Forró de Itaúnas 2023 terá Falamansa e Lucy Alves; veja programação

Assisão, Dona Zefa, Mestre Gennaroe muitos outros artistas também se apresentam na 21ª edição do evento, que começa nesta sábado (15), em Itaúnas
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 11:54

Falamansa e Lucy Alves estão confirmados no Fenfit 2023
Falamansa e Lucy Alves estão confirmados no Fenfit 2023 Crédito: Reprodução/Instagram/@bandafalamansa/@lucyalves
Já pode se preparar para dançar "um pra lá, dois pra cá"! O Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit) está chegando para agitar a vila bucólica do Norte do Espírito Santo. De sábado (15) até o próximo domingo (23), o Bar do Forró e o Café Brasil serão palco para 80 apresentações, entre shows e competições, da 21ª edição do Fenfit, que acontece na vila de Conceição da Barra. Os destaques nacionais incluem as presenças de Falamansa, Assisão e Lucy Alves.
O trio Dona Zefa, Mestre Gennaro, Aluízio Cruz e as forrozeiras Thais Nogueira & Deusa do Forró também comandam algumas noites do festival. Os ingressos para curtir os oito dias de forró raiz estão sendo vendidos no site da Sympla e os valores variam de R$ 70 (individual por dia) a R$ 660 (passaporte). 
O lineup ainda conta com Trio Potiguá, Xaxado Novo, Forrófiá, Trio Sabiá, Ítallo Costa, Diana do Sertão, Fabiano Santana, Trio Macaíba, Fogumano, Amanda Requião, Trio Maracá, Luiz Marreta e Benício Guimarães. Confira a programação completa abaixo.

FENFIT

Fora os shows musicais, 24 artistas, entre solos, duos e trios de forrozeiros, participam da tradicional competição de forró.  Na ocasião, cada um performa uma composição musical inédita de forró raiz.
Divididos em grupos de seis, forrozeiros do Espírito Santo e de outros sete Estados se apresentam nos dias 16, 17, 18 e 19, para a fase de classificatórias. Nos dias 20 e 21, os doze artistas que se classificarem se apresentam na fase final e, no último dia (22), o grande vencedor é anunciado.
Uma das 7 forrozeiras a competir, a capixaba Sheila Santos se apresentará pela primeira vez durante o Fenfit, na segunda (17). Sua história com o forró começou há pouco tempo, em 2019. Foi em um momento difícil da vida de Sheila, que estava saindo de um relacionamento abusivo, que uma amiga a apresentou ao ritmo musical. Desde então, a jovem se dedicou a aprender a tocar triângulo sozinha e a compor suas músicas.
Em conversa com HZ, Sheila adiantou que levará para sua estreia ao Fenfit a música inédita "Aprendi A Dizer Não". Sem muito spoiler, a capixaba promete apresentar elementos típicos do congo e do xaxado, com uma canção que trata da sua missão como cantora: o poder de escolha das mulheres.
"A minha expectativa, não só na competição mas como cantora, é representar as mulheres. Ainda temos poucas mulheres no forró de serra. Eu quero que as mulheres sintam o poder que elas têm. A minha apresentação é para mostrar para as mulheres que, independentemente do que digam ou pensem, a gente tem poder dentro da gente, que a gente pode fazer o que a gente quiser", destacou.
"O forró pé de serra é capaz de restaurar vidas, o que foi quebrado. É algo renovador, libertador. É o que me inspirou a continuar em uma época difícil. Cantar forró e fazer o povo feliz é uma forma de retribuir isso"
Neste ano, o Fenfit também contará com uma competição de dança, em que apresentará professores de dança do Brasil e do exterior, como Uruguai e Argentina. A fim de atrair novos talentos, o evento também realizará um grande encontro de DJs para troca de experiências. 

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

  • SÁBADO (15/07)
  • DJ
  • Amanda Requião (ES)
  • Bloco Caramuela (RJ)
  • Mestre Gennaro (AL)
  • Trio Fogumano (ES)
  • DOMINGO (16/07)
  • DJ
  • Diana do Sertão (PB)
  • Falamansa (SP)
  • Trio Rocha o Nó (ES)
  • Bandas concorrentes:
    - Louise e Robson Junio (MG)
    - Quarteto Bombinha (BA)
    - Flor de Pequi (ES)
    - Xaxiado (SP)
    - Emili Pinheiro (BA)
    - Luan Nascimento (PE)
  • SEGUNDA-FEIRA (17/07)
  • DJ
  • Aluizio Cruz (SE)
  • Bloco Caramuela (RJ)
  • Fabiano Santana (AL)
  • Xaxado Novo (SP)
  • Bandas concorrentes:
    - Eloisa Olinto (PB)
    - Gilvan Lima (SE)
    - Maria Carmen (PE)
    - Sheila Santos (ES)
    - Litieh (DF)
    - Nando Gois (BA)
  • TERÇA-FEIRA (18/07)
  • DJ
  • Assisão (PE)
  • Trio Maracá (ES)
  • Trio Sabiá (SP)
  • Trio Macaíba (SP)
  • Bandas concorrentes:
    - As Fulô do Cerrado (DF)
    - PH do Acordeon (BA)
    - Anne Louise (RR)
    - Pé na Estrada (RJ)
    - Cesar Amaral (PE)
    - Vitor Mariá (BA)
  • QUARTA-FEIRA (19/07)
  • DJ
  • Benício Guimarães (AL)
  • Ítallo Costa (PE)
  • Encontro de sanfoneiros:
    - Trio Sabiá (SP)
    - Joquinha Almeida (SP)
    - Mestre Gennaro (AL)
    - Fabiano Santana (AL)
    - Aluízio Cruz (SE)
  • Bandas concorrentes:
    - Balança Eu (SE)
    - Nat Pires e os Ciganos (DF)
    - Parmenio Leite (MG)
    - Luana Ingry (BA)
    - Ivan Greg (PE)
    - Trio Rapa de Juá (BA)
  • QUINTA-FEIRA (20/07)
  • DJ
  • Trio Dona Zefa
  • Projeto Maria Forrozeira: Thais Nogueira (SE) convida Deusa do Forró (RN)
  • Final Fenfit: Seis bandas concorrentes que se classificarem
  • SEXTA-FEIRA (21/07)
  • DJ
  • Forrofiá (ES)
  • Ítallo Costa (PE) e convidado surpresa
  • Bloco Caramuela (RJ)
  • Final Fenfit: Seis bandas concorrentes que se classificarem
  • SÁBADO (22/07)
  • Bloco Caramuela (RJ)
  • Campeão do Fenfit DJ
  • Campeão do Fenfit Música
  • Campeão do Fenfit Dança
  • Campeão do Festival da Lua Cheia
  • Lucy Alves (PB)
  • Trio Dona Zefa (SP)

SERVIÇO

  • FENFIT 2023
  • QUANDO: De 15/07 a 23/07, das 21h às 6h
  • ONDE: Bar Forró (Rua Ítalo Vasconcelos nº 86) e Café Brasil, (Av. José Basílio dos Santos, s/n), na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra - ES
  • INGRESSOS: Disponíveis no site da Sympla, com acréscimo de taxa de conveniência
    - Passaporte para todos os dias: R$ 660 (inteira - 3º lote) e R$ 330 (meia - 3º lote)
    - 15/07 - Mestre Gennaro: R$ 70
    - 16/07 - Falamansa: R$ 100
    - 17/07 - Aluízio Cruz: R$ 70
    - 18/07 - Trio Sabiá + Assisão: R$ 80
    - 19/07 - Encontro de Sanfoneiros: R$ 70
    - 20/07 - Forrozeiras Thais Nogueira e Deusa do Forró: R$ 80
    - 21/07 - Bloco do Caramuela: R$ 80
    - 22/07 - Lucy Alves: R$ 80

Veja Também

Oscar exige mais tempo em cartaz para filmes nas salas de exibição

Vital 2023 tem quase 90% dos ingressos para o bloco vendidos

Turnê de Jorge e Mateus passará por Vitória; saiba quando

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados