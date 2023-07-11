Festival de Forró de Itaúnas 2023 terá Falamansa e Lucy Alves; veja programação

Falamansa e Lucy Alves estão confirmados no Fenfit 2023 Crédito: Reprodução/Instagram/@bandafalamansa/@lucyalves

Já pode se preparar para dançar "um pra lá, dois pra cá"! O Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit) está chegando para agitar a vila bucólica do Norte do Espírito Santo. De sábado (15) até o próximo domingo (23), o Bar do Forró e o Café Brasil serão palco para 80 apresentações, entre shows e competições, da 21ª edição do Fenfit, que acontece na vila de Conceição da Barra. Os destaques nacionais incluem as presenças de Falamansa, Assisão e Lucy Alves.

O trio Dona Zefa, Mestre Gennaro, Aluízio Cruz e as forrozeiras Thais Nogueira & Deusa do Forró também comandam algumas noites do festival. Os ingressos para curtir os oito dias de forró raiz estão sendo vendidos no site da Sympla e os valores variam de R$ 70 (individual por dia) a R$ 660 (passaporte).

O lineup ainda conta com Trio Potiguá, Xaxado Novo, Forrófiá, Trio Sabiá, Ítallo Costa, Diana do Sertão, Fabiano Santana, Trio Macaíba, Fogumano, Amanda Requião, Trio Maracá, Luiz Marreta e Benício Guimarães. Confira a programação completa abaixo.

FENFIT

Fora os shows musicais, 24 artistas, entre solos, duos e trios de forrozeiros, participam da tradicional competição de forró. Na ocasião, cada um performa uma composição musical inédita de forró raiz.

Divididos em grupos de seis, forrozeiros do Espírito Santo e de outros sete Estados se apresentam nos dias 16, 17, 18 e 19, para a fase de classificatórias. Nos dias 20 e 21, os doze artistas que se classificarem se apresentam na fase final e, no último dia (22), o grande vencedor é anunciado.

Uma das 7 forrozeiras a competir, a capixaba Sheila Santos se apresentará pela primeira vez durante o Fenfit, na segunda (17). Sua história com o forró começou há pouco tempo, em 2019. Foi em um momento difícil da vida de Sheila, que estava saindo de um relacionamento abusivo, que uma amiga a apresentou ao ritmo musical. Desde então, a jovem se dedicou a aprender a tocar triângulo sozinha e a compor suas músicas.

Em conversa com HZ, Sheila adiantou que levará para sua estreia ao Fenfit a música inédita "Aprendi A Dizer Não". Sem muito spoiler, a capixaba promete apresentar elementos típicos do congo e do xaxado, com uma canção que trata da sua missão como cantora: o poder de escolha das mulheres.

"A minha expectativa, não só na competição mas como cantora, é representar as mulheres. Ainda temos poucas mulheres no forró de serra. Eu quero que as mulheres sintam o poder que elas têm. A minha apresentação é para mostrar para as mulheres que, independentemente do que digam ou pensem, a gente tem poder dentro da gente, que a gente pode fazer o que a gente quiser", destacou.

"O forró pé de serra é capaz de restaurar vidas, o que foi quebrado. É algo renovador, libertador. É o que me inspirou a continuar em uma época difícil. Cantar forró e fazer o povo feliz é uma forma de retribuir isso"

Neste ano, o Fenfit também contará com uma competição de dança, em que apresentará professores de dança do Brasil e do exterior, como Uruguai e Argentina. A fim de atrair novos talentos, o evento também realizará um grande encontro de DJs para troca de experiências.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

SÁBADO (15/07)

DJ

Amanda Requião (ES)

Bloco Caramuela (RJ)

Mestre Gennaro (AL)

Trio Fogumano (ES)

DOMINGO (16/07)

DJ

Diana do Sertão (PB)

Falamansa (SP)

Trio Rocha o Nó (ES)

Bandas concorrentes:

- Louise e Robson Junio (MG)

- Quarteto Bombinha (BA)

- Flor de Pequi (ES)

- Xaxiado (SP)

- Emili Pinheiro (BA)

- Luan Nascimento (PE)

SEGUNDA-FEIRA (17/07)

DJ

Aluizio Cruz (SE)

Bloco Caramuela (RJ)

Fabiano Santana (AL)

Xaxado Novo (SP)

Bandas concorrentes:

- Eloisa Olinto (PB)

- Gilvan Lima (SE)

- Maria Carmen (PE)

- Sheila Santos (ES)

- Litieh (DF)

- Nando Gois (BA)

TERÇA-FEIRA (18/07)

DJ

Assisão (PE)

Trio Maracá (ES)

Trio Sabiá (SP)

Trio Macaíba (SP)

Bandas concorrentes:

- As Fulô do Cerrado (DF)

- PH do Acordeon (BA)

- Anne Louise (RR)

- Pé na Estrada (RJ)

- Cesar Amaral (PE)

- Vitor Mariá (BA)

QUARTA-FEIRA (19/07)

DJ

Benício Guimarães (AL)

Ítallo Costa (PE)

Encontro de sanfoneiros:

- Trio Sabiá (SP)

- Joquinha Almeida (SP)

- Mestre Gennaro (AL)

- Fabiano Santana (AL)

- Aluízio Cruz (SE)

- Trio Sabiá (SP) - Joquinha Almeida (SP) - Mestre Gennaro (AL) - Fabiano Santana (AL) - Aluízio Cruz (SE) Bandas concorrentes:

- Balança Eu (SE)

- Nat Pires e os Ciganos (DF)

- Parmenio Leite (MG)

- Luana Ingry (BA)

- Ivan Greg (PE)

- Trio Rapa de Juá (BA)

QUINTA-FEIRA (20/07)

DJ

Trio Dona Zefa

Projeto Maria Forrozeira: Thais Nogueira (SE) convida Deusa do Forró (RN)

Final Fenfit: Seis bandas concorrentes que se classificarem

SEXTA-FEIRA (21/07)

DJ

Forrofiá (ES)

Ítallo Costa (PE) e convidado surpresa

Bloco Caramuela (RJ)

Final Fenfit: Seis bandas concorrentes que se classificarem

SÁBADO (22/07)

Bloco Caramuela (RJ)

Campeão do Fenfit DJ

Campeão do Fenfit Música

Campeão do Fenfit Dança

Campeão do Festival da Lua Cheia

Lucy Alves (PB)

Trio Dona Zefa (SP)

SERVIÇO