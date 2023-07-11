Festival de Forró de Itaúnas 2023 terá Falamansa e Lucy Alves; veja programação

Já pode se preparar para dançar "um pra lá, dois pra cá"! O Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit) está chegando para agitar a vila bucólica do Norte do Espírito Santo. De sábado (15) até o próximo domingo (23), o Bar do Forró e o Café Brasil serão palco para 80 apresentações, entre shows e competições, da 21ª edição do Fenfit, que acontece na vila de Conceição da Barra. Os destaques nacionais incluem as presenças de Falamansa, Assisão e Lucy Alves.
O trio Dona Zefa, Mestre Gennaro, Aluízio Cruz e as forrozeiras Thais Nogueira & Deusa do Forró também comandam algumas noites do festival. Os ingressos para curtir os oito dias de forró raiz estão sendo vendidos no site da Sympla e os valores variam de R$ 70 (individual por dia) a R$ 660 (passaporte).
O lineup ainda conta com Trio Potiguá, Xaxado Novo, Forrófiá, Trio Sabiá, Ítallo Costa, Diana do Sertão, Fabiano Santana, Trio Macaíba, Fogumano, Amanda Requião, Trio Maracá, Luiz Marreta e Benício Guimarães. Confira a programação completa abaixo.
FENFIT
Fora os shows musicais, 24 artistas, entre solos, duos e trios de forrozeiros, participam da tradicional competição de forró. Na ocasião, cada um performa uma composição musical inédita de forró raiz.
Divididos em grupos de seis, forrozeiros do Espírito Santo e de outros sete Estados se apresentam nos dias 16, 17, 18 e 19, para a fase de classificatórias. Nos dias 20 e 21, os doze artistas que se classificarem se apresentam na fase final e, no último dia (22), o grande vencedor é anunciado.
Uma das 7 forrozeiras a competir, a capixaba Sheila Santos se apresentará pela primeira vez durante o Fenfit, na segunda (17). Sua história com o forró começou há pouco tempo, em 2019. Foi em um momento difícil da vida de Sheila, que estava saindo de um relacionamento abusivo, que uma amiga a apresentou ao ritmo musical. Desde então, a jovem se dedicou a aprender a tocar triângulo sozinha e a compor suas músicas.
Em conversa com HZ, Sheila adiantou que levará para sua estreia ao Fenfit a música inédita "Aprendi A Dizer Não". Sem muito spoiler, a capixaba promete apresentar elementos típicos do congo e do xaxado, com uma canção que trata da sua missão como cantora: o poder de escolha das mulheres.
"A minha expectativa, não só na competição mas como cantora, é representar as mulheres. Ainda temos poucas mulheres no forró de serra. Eu quero que as mulheres sintam o poder que elas têm. A minha apresentação é para mostrar para as mulheres que, independentemente do que digam ou pensem, a gente tem poder dentro da gente, que a gente pode fazer o que a gente quiser", destacou.
"O forró pé de serra é capaz de restaurar vidas, o que foi quebrado. É algo renovador, libertador. É o que me inspirou a continuar em uma época difícil. Cantar forró e fazer o povo feliz é uma forma de retribuir isso"
Neste ano, o Fenfit também contará com uma competição de dança, em que apresentará professores de dança do Brasil e do exterior, como Uruguai e Argentina. A fim de atrair novos talentos, o evento também realizará um grande encontro de DJs para troca de experiências.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
- SÁBADO (15/07)
- DJ
- Amanda Requião (ES)
- Bloco Caramuela (RJ)
- Mestre Gennaro (AL)
- Trio Fogumano (ES)
- DOMINGO (16/07)
- DJ
- Diana do Sertão (PB)
- Falamansa (SP)
- Trio Rocha o Nó (ES)
- Bandas concorrentes:
- Louise e Robson Junio (MG)
- Quarteto Bombinha (BA)
- Flor de Pequi (ES)
- Xaxiado (SP)
- Emili Pinheiro (BA)
- Luan Nascimento (PE)
- SEGUNDA-FEIRA (17/07)
- DJ
- Aluizio Cruz (SE)
- Bloco Caramuela (RJ)
- Fabiano Santana (AL)
- Xaxado Novo (SP)
- Bandas concorrentes:
- Eloisa Olinto (PB)
- Gilvan Lima (SE)
- Maria Carmen (PE)
- Sheila Santos (ES)
- Litieh (DF)
- Nando Gois (BA)
- TERÇA-FEIRA (18/07)
- DJ
- Assisão (PE)
- Trio Maracá (ES)
- Trio Sabiá (SP)
- Trio Macaíba (SP)
- Bandas concorrentes:
- As Fulô do Cerrado (DF)
- PH do Acordeon (BA)
- Anne Louise (RR)
- Pé na Estrada (RJ)
- Cesar Amaral (PE)
- Vitor Mariá (BA)
- QUARTA-FEIRA (19/07)
- DJ
- Benício Guimarães (AL)
- Ítallo Costa (PE)
- Encontro de sanfoneiros:
- Trio Sabiá (SP)
- Joquinha Almeida (SP)
- Mestre Gennaro (AL)
- Fabiano Santana (AL)
- Aluízio Cruz (SE)
- Bandas concorrentes:
- Balança Eu (SE)
- Nat Pires e os Ciganos (DF)
- Parmenio Leite (MG)
- Luana Ingry (BA)
- Ivan Greg (PE)
- Trio Rapa de Juá (BA)
- QUINTA-FEIRA (20/07)
- DJ
- Trio Dona Zefa
- Projeto Maria Forrozeira: Thais Nogueira (SE) convida Deusa do Forró (RN)
- Final Fenfit: Seis bandas concorrentes que se classificarem
- SEXTA-FEIRA (21/07)
- DJ
- Forrofiá (ES)
- Ítallo Costa (PE) e convidado surpresa
- Bloco Caramuela (RJ)
- Final Fenfit: Seis bandas concorrentes que se classificarem
- SÁBADO (22/07)
- Bloco Caramuela (RJ)
- Campeão do Fenfit DJ
- Campeão do Fenfit Música
- Campeão do Fenfit Dança
- Campeão do Festival da Lua Cheia
- Lucy Alves (PB)
- Trio Dona Zefa (SP)
SERVIÇO
- FENFIT 2023
- QUANDO: De 15/07 a 23/07, das 21h às 6h
- ONDE: Bar Forró (Rua Ítalo Vasconcelos nº 86) e Café Brasil, (Av. José Basílio dos Santos, s/n), na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra - ES
- INGRESSOS: Disponíveis no site da Sympla, com acréscimo de taxa de conveniência
- Passaporte para todos os dias: R$ 660 (inteira - 3º lote) e R$ 330 (meia - 3º lote)
- 15/07 - Mestre Gennaro: R$ 70
- 16/07 - Falamansa: R$ 100
- 17/07 - Aluízio Cruz: R$ 70
- 18/07 - Trio Sabiá + Assisão: R$ 80
- 19/07 - Encontro de Sanfoneiros: R$ 70
- 20/07 - Forrozeiras Thais Nogueira e Deusa do Forró: R$ 80
- 21/07 - Bloco do Caramuela: R$ 80
- 22/07 - Lucy Alves: R$ 80