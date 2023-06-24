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Mudanças

Oscar exige mais tempo em cartaz para filmes nas salas de exibição

Mudanças devem ser aplicadas a partir de 2025
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 11:20

Oscar 2023: Brendan Fraser leva melhor ator graças a transformação em 'A Baleia'
Oscar 2023: Brendan Fraser leva melhor ator graças a transformação em 'A Baleia' Crédito: Reuters/Folhapress
A Academia do Oscar mudou os requisitos para a categoria de melhor filme na premiação a partir de 2025. Até hoje, bastava que os longas concorrentes tivessem um circuito limitado a uma semana de exibição em uma das seis principais cidades americanas. Agora, os filmes devem ter sido exibidos por mais 7 dias, consecutivos ou não, em 10 das 50 cidades mais importantes dos EUA, no máximo 45 dias após o lançamento inicial. A instituição responsável pelo Oscar exigirá também saber com antecedência os planos de distribuição das produtoras que pretendem lançar filmes no fim do ano, entre outras normas mais restritas.
A maioria dos filmes de grandes estúdios não vai sofrer com essa nova exigência. Ela deve afetar mais as plataformas de streaming, distribuidoras independentes e filmes estrangeiros que estejam buscando indicações para as categorias principais.
SALAS
Em 2021, a Apple, por exemplo, concorreu à categoria e levou a estatueta com No Ritmo do Coração. A empresa anunciou investimento de US$ 1 bilhão por ano em filmes dirigidos aos cinemas.
Bill Kramer e Janet Yang, chefes da Academia, explicaram a decisão em um comunicado conjunto: "Nossa missão é celebrar e honrar as artes e ciências do cinema, e nossa esperança é que as novas regras aumentem a visibilidade de filmes ao redor do mundo, encorajando o público a ir até as salas de cinema. Com base em conversas com vários parceiros da indústria, sentimos que essa decisão beneficia artistas e cinéfilos na mesma medida".

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