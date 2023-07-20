Número de vereadores: de um lado, a lei; do outro, a falta de bom senso

Camara de Mantenópolis é uma das que vai perder vereadores Crédito: Divulgação

Alegre, João Neiva e Mantenópolis tiveram redução populacional que as retiraram da faixa de vereadores prevista na Constituição.

Alegre, com seus 29.177 habitantes, não poderá manter os 13 vereadores que ocupam a câmara municipal, isso porque pela lei é preciso que o município tenha 30 mil moradores para bancar esse número de vagas. Com a população atual, serão 11 vagas permitidas. João Neiva e Mantenópolis, ambas com menos de 15 mil habitantes, terão de reduzir as cadeiras de 11 para 9.

Um aspecto que mostra que a importância do Censo vai além do direcionamento de políticas públicas: os dados populacionais coletados têm um impacto no próprio funcionamento das cidades. Os três municípios terão de se adequar para seguir a definição constitucional. Os próprios vereadores têm a obrigação de formalizar essa mudança legislativa.

Nenhuma dessas decisões feriu a Constituição, os municípios subiram o número de vereadores dentro da faixa populacional correta. Mas vale uma avaliação se haveria mesmo a necessidade de inflar a máquina pública com mais cargos. A administração pública, em pleno 2023, segue confundindo eficiência com acúmulo de pessoal. Falta uma visão mais moderna, que alie as reais necessidades dos legislativos municipais a uma estrutura mais eficiente e enxuta.

Há sempre interesses eleitorais, mais vagas significam mais chances de conseguir uma reeleição em 2024.