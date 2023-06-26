Vereadores de Vila Velha aprovaram aumento do número de vagas em segundo turno Crédito: Reprodução/YouTube

O texto aprovado muda o artigo 7° da Lei Orgânica de Vila Velha, determinando que o Legislativo municipal será composto por 21 vereadores. Com isso, o município ganhará quatro vagas na disputa proporcional nas eleições de 2024. Por se tratar de emenda à Lei Orgânica, a própria Câmara promulga o texto.

Protocolado no início de maio, o projeto continua um mistério no site da Câmara de Vila Velha. Ao consultar o andamento da proposta, é possível visualizar apenas a capa do documento com o seguinte resumo: "Dá nova redação ao artigo 7º da Lei Orgânica Municipal". Não há especificação da proposta, nem qualquer documento com detalhamento do impacto financeiro do projeto aos cofres públicos.

Your browser does not support the audio element. Câmara de Vila Velha vai ter 21 vagas de vereadores a partir de 2025

Em menos de seis meses, esse é o segundo projeto aprovado na Câmara de Vila Velha que prevê aumento das despesas no Legislativo municipal. No final de dezembro, em uma sessão-relâmpago, foi aprovado um aumento de 93% no salário dos vereadores a partir de 2025. O subsídio vai passar do valor atual — R$ 7.875,80 — para R$ 15.193,35 na próxima legislatura.