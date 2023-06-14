18 câmaras no ES já aprovaram aumento de salário ou vagas de vereadores

A próxima legislatura nos municípios começará em janeiro de 2025. Mas, desde o ano passado, vereadores de ao menos 18 cidades capixabas já deram um jeito de garantir salários mais altos para daqui a dois anos. Além disso, cinco legislativos municipais também aumentaram o número de vagas nas Câmaras de Vereadores, ampliando as chances dos futuros candidatos na disputa por cadeiras nas eleições de 2024.
Entre os municípios que fizeram as duas alterações estão três da Grande Vitória: Vitória, Serra e Viana. Entretanto, cinco meses depois de aumentarem as vagas, os vereadores da Serra agora discutem retornar o número de cadeiras para a quantidade atual, 23, em vez das 25 aprovadas em dezembro de 2022. A proposta ainda precisa ser votada em segundo turno ou o número de vagas ficará mesmo em 25.
A ampliação do número de cadeiras para a próxima legislatura também já foi aprovada nas câmaras de Marechal Floriano e Sooretama. O primeiro, localizado na região Serrana do Espírito Santo, é o único dos 18 municípios que aprovaram algum tipo de alteração que ainda não aumentou o subsídio dos vereadores para 2025.
Em Vila Velha, a ampliação do número de vagas de 17 para 21 passou pelo primeiro turno de votação na segunda-feira (12) e ainda precisa ser aprovada em segundo turno. A proposta de Emenda à Lei Orgânica do município 01/2023, protocolada no dia 9 de maio, tramitou inicialmente sem muita transparência e só foi votada mais de um mês depois de apresentada.
Em Vitória e na Serra, os vereadores garantiram reajuste do subsídio para o teto no Estado — R$ 17.681,99. Na Capital, os vereadores derrubaram o veto do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) para que o aumento pudesse valer. Já na Serra, o prefeito Sérgio Vidigal (PDT) não se manifestou e a Câmara promulgou, no último dia 6, o texto que prevê salário mais alto em 2025. O aumento para os vereadores de Vitória foi aprovado no início de maio, assim como na Serra, ocorrido em uma votação-relâmpago e sem transmissão ao vivo.
Também estão entre as que já aprovaram aumento de salário para os vereadores as câmaras dos seguintes municípios: Cariacica, Colatina, Domingos Martins, Castelo, São Mateus, São Gabriel da Palha, Baixo Guandu, Nova Venécia, João Neiva, Pancas, Alegre e Santa Leopoldina.
Confira abaixo os municípios onde as câmaras já aprovaram algum tipo de alteração nos salários ou no número de cadeiras a partir da próxima legislatura.
Atualização
14/06/2023 - 7:30
Após a publicação desta matéria, a Câmara de Santa Leopoldina aprovou, por unanimidade, aumento de salário para os cargos de vereador, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. O texto foi atualizado.