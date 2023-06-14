18 câmaras no ES já aprovaram aumento de salário ou vagas de vereadores

A próxima legislatura nos municípios começará em janeiro de 2025. Mas, desde o ano passado, vereadores de ao menos 18 cidades capixabas já deram um jeito de garantir salários mais altos para daqui a dois anos. Além disso, cinco legislativos municipais também aumentaram o número de vagas nas Câmaras de Vereadores, ampliando as chances dos futuros candidatos na disputa por cadeiras nas eleições de 2024.