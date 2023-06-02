Vidigal não sanciona nem veta aumento de salário de vereadores da Serra

Antes de se tornar lei, um projeto precisa primeiro ser aprovado pelo Legislativo, neste caso, a Câmara de Vereadores, e depois é encaminhado para o Executivo, que pode: sancionar, vetar ou optar pelo silêncio, como fez Vidigal nesse episódio. Assim, acontece a sanção sem a sua assinatura, isto é, o projeto volta apenas ao sistema do Legislativo para a promulgação e não há necessidade de nova discussão parlamentar. Geralmente, a sanção tácita ocorre quando o chefe do Executivo concorda com o projeto, mas por algum motivo não quer se manifestar sobre ele.