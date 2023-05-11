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Falta de transparência

Aumento de salário de vereadores da Serra não foi transmitido ao vivo

Sessão extraordinária que aprovou reajuste de 92% no salário dos vereadores só foi publicada 5 horas após a votação, no canal da Câmara no YouTube
Weber Caldas

Weber Caldas

Publicado em 

11 mai 2023 às 10:51

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 10:51

Vereadores durante sessão na Câmara da Serra em que foi aprovado aumento de salário dos parlamentares
Vereadores durante sessão na Câmara da Serra em que foi aprovado aumento de salário Crédito: @CamaraMunicipaldaSerra/YouTube/Reprodução
Os vereadores da Serra aprovaram, na noite de quarta-feira (10), aumento de 92% do salário dos parlamentares do município para a próxima legislatura. Atualmente, eles recebem R$ 9.208,33 e passarão a ganhar R$ 17.681,99 mensais a partir de 2025. A votação, porém, não pôde ser acompanhada ao vivo pelos eleitores. Isso porque a sessão extraordinária, iniciada às 19 horas, não foi transmitida no canal da Câmara da Serra, no YouTube.
A íntegra da sessão foi publicada no canal aproximadamente 5 horas após a votação, por volta da meia-noite. Pelo vídeo disponibilizado no YouTube, é possível verificar que a sessão extraordinária, desde a sua convocação até a aprovação do projeto de lei 167/2023 — que estabelece o aumento dos salários dos vereadores —, não durou mais do que cinco minutos. Durante esse tempo, também não houve discussão ou pronunciamento dos parlamentares a respeito do assunto que estava sendo votado. O texto foi aprovado por 12 votos favoráveis e 9 contrários.
O PL 167/2023 havia sido protocolado na própria quarta-feira (10), às 17h50, na Câmara da Serra, e acabou sendo votado no mesmo dia, sem que houvesse tempo para dar conhecimento do seu teor aos moradores e à toda a sociedade. A proposta foi assinada pelos vereadores Wellington Alemão (PSC) e Jefinho do Balneário (PL).
Câmara da Serra no YouTube
Canal da Câmara da Serra no YouTube não disponibilizou sessão na quarta-feira (10) Crédito: Reprodução/YouTube
Sem a transmissão ao vivo da sessão, só foi possível obter os detalhes sobre como cada vereador se posicionou a respeito do projeto depois que o vídeo da votação foi publicado no canal da Câmara no YouTube, já na madrugada desta quinta-feira (11). Até a noite de quarta-feira (10), apenas sessões dos dias anteriores estavam disponíveis no site.
A reportagem de A Gazeta enviou na quarta-feira (10) questionamento por e-mail à Câmara, sobre a falta de transmissão ao vivo da sessão, mas ainda não houve retorno. Os telefones do Legislativo não foram atendidos.
No dia 5 dezembro do ano passado, já havia ocorrido uma situação semelhante. Na ocasião, a Câmara da Serra aprovou com 17 votos a favor e 5 contra o aumento do número de vereadores dos atuais 23 para 25, a partir da próxima legislatura, em 2025. A sessão ordinária, que seria às 16 horas, foi antecipada para as 9 horas, por conta do jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, pela Copa do Mundo do Catar.
Mesmo com recomendação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o placar daquela votação e o nome dos vereadores que votaram contra e a favor não foram disponibilizados em tempo real no site da Câmara da Serra. O vídeo com a transmissão da sessão só foi publicado no canal do YouTube por volta das 13 horas, quatro horas após a votação.
A respeito da ausência de transparência durante aquela votação, o MPES informou, à época, que a Promotoria de Justiça da Serra encaminhou ofício à Câmara de Vereadores para que comprovasse, com urgência, o cumprimento (ou justificasse o descumprimento) da notificação recomendatória que trata da disponibilidade imediata dos atos de sessões plenárias ao público em geral.
Antes, em novembro de 2022, o Ministério Público já havia recomendado à Câmara da Serra que fossem disponibilizadas, em tempo real e sem omissões, todas as informações relacionadas às sessões de votação no plenário da Casa.
Aquela ação do MPES ocorreu depois que a Câmara da Serra exigiu um protocolo presencial no órgão, em Serra Sede, para informar como os vereadores haviam votado em duas propostas de emenda à Lei Orgânica do município que aumentam as despesas do Legislativo. Um delas era a própria ampliação de 23 para 25 no número de vereadores na Casa, enquanto a outra previa reajuste de salário no mesmo percentual concedido aos servidores da cidade.
O pedido escrito à mão foi protocolado pela repórter da TV Gazeta Poliana Alvarenga e teve a solicitação feita ao vivo pela âncora do ES1, da TV Gazeta, Rafaela Marquezini, durante entrevista com o presidente da Câmara da Serra, Rodrigo Caldeira (PRTB). A exigência de pedido em papel e presencial chamou a atenção, em tempos em que as medidas de transparências e digitalização de processos eletrônicos têm avançado nos órgãos públicos.
Em relação ao PL 167/2023, aprovado nesta quarta-feira (10), o texto ainda precisará ser enviado ao prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), que poderá sancioná-lo ou vetá-lo no prazo de 15 dias após o recebimento da proposta aprovada pela Câmara Municipal.
Com informações de Letícia Orlandi
Aumento de salário de vereadores da Serra não foi transmitido ao vivo

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