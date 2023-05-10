Câmara da Serra aprova aumento de salário de vereadores em 92%

1 - Qual a relação dos vereadores que votaram a favor e daqueles que votaram contra a proposta?

2 - Por que a transmissão da sessão da Câmara da Serra em que ocorreu a votação não está disponível no site do Legislativo e nem no canal do YouTube da Câmara?

3 - Qual o impacto financeiro previsto para a proposta e por que essa informação não está disponível no andamento do projeto de lei no site da Câmara, conforme determina a LRF?

